نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات جرير وتنزيلات هدية العام الجديد من مكتبة جرير دعما للمواهب الفنية في الخط والتشكيل والرسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات جرير و عروض العام الجديد من جرير؛ تقدم لنا jarir bookstore مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية أقوى وأضخم العروض عن العام الجديد، تعد جرير من أفضل وأكبر الأماكن التي تقدم عروض مميزة ورائعة، مثل الأجهزة المكتبية، والأدوات المدرسية، والكتب المدرسية، وكافة الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، و عروض جرير للجوالات، والأدوات المنزلية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول. عروض جرير اليوم على أدوات الخط والرسم والزخارف تخفيضات جرير قلم خط عربي، 15 مل، بسعر 22 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم قلم خط عربي، بسعر 22 ريال سعودي، 6 مل.

عروض مكتبة جرير كوبيك، سكيتش، طقم قلم ماركر رسم بياني، بسعر 1799 ريال سعودي.

جرير وينسور آند نيوتن، برو ماركر، تشكيلة أساسية، السعر 549 ريال سعودي.

خصم جرير ساكورا قلم حبر جل، Gelly Roll، أبيض لون الحبر السعر 6 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير أقلام مدعكة مرقمة من 1 إلى 6، ملحقات للرسم السعر 13 ريال سعودي.

عرض جرير فابر كاستيل، بوليكرومس، ألوان السعر 405 ريال سعودي. تخفيضات جرير على حوامل الرسومات واللوحات عروض جرير ارتميت، حامل نمط ستوديو على شكل قيثارة، بسعر 199 ريال سعودي.

تخفيضات جرير فونيكس، لوحة رسم عميقة، H، حرف، ملمس السعر 28 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم شكل طاولة فونيكس، خشبي حامل رسم ثلاثي، السعر 109 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير وينسور آند نيوتن، كلاسيك لوحة رسم، السعر 12 ريال سعودي.

خصم جرير نمط ستوديو H ارتميت، حامل برو، حامل أنشطة السعر 509 ريال سعودي.

جرير و لوحة ألوان الرسام، فونيكس، لوحة رسم السعر 9 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير رسم ثلاثي، ارتميت، حامل رسم ثلاثي بيج السعر 439 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: 900 ريال هدية تخفيضات جرير على الشاشات الذكية وتنزيلات ولا أقوى على الجوالات لنهاية العام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات جرير وتنزيلات هدية العام الجديد من مكتبة جرير دعما للمواهب الفنية في الخط والتشكيل والرسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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