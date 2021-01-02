عروض العثيم في بداية العام الجديد تتخطى كل التوقعات خصومات حتى 25%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم لبداية العام 2021، منذ بداية العام كانت أسواق العثيم من أقوى عروض الأسعار التي تقدمها أسواق العثيم لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية كل يوم يبحث آلاف الأشخاص عن أحدث عروض أسعار العثيم الأسبوعية لأنها تعد أسواق العثيم من أقوى العروض التي يمكن للجميع الاستفادة منها وهي من أقدم وأشهر الأسواق في المملكة العربية السعودي. عروض العثيم أقوى عروض من العثيم على الإلكترونيات والأجهزة الذكية قدر ضغط كهربائي السيف، 8 لتر بسعر 315 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مايكرويف كليك أون 20 لتر ديجيتال مقاس 60×43 سم بسعر 169 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فرن كهربائي نيكاي 45 لتر بسعر 219 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. صانع الطعام جيباس 4×1 فقط بسعر 99 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مكنسة كهربائية هومر بسعر 129 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم خلاط مع مطحنة هومر 2×1 سعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. غسالة حوضين هومر سعة 5 كجم بسعر 329 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مقلاة صحية السيف، 9 لتر، 1800 وات فقط بسعر 399 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مقلاة بطاطس بانيكس بسعر 177 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم مع بداية العام الجديد تخفيضات العثيم ليس لها مثيل شاشة شارب ال اي دي، مقاس 42 بوصة، بسعر 699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة أروو ال اي دي، مقاس 43 بوصة بسعر 569 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة مايكروديجيت ال اي دي، مقاس 40 بوصة بسعر 549 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة توشيبا ال اي دي، مقاس 43 بوصة بسعر 769 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات العثيم تنزيلات العثيم الغير متوقعة في بداية عام 2021 شاشة أورينو ال اي دي، سمارت، مقاس 40 بوصة بسعر 599 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. شاشة دورا ال اي دي، مقاس 32 بوصة بسعر 369 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف سامسونج اي 1 كور، 16 جيجا بايت مع رامات 1 جيجا، بسعر 289 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. هاتف فيفو واي 30، 128 جيجا بايت، الجيل الرابع بسعر 735 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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