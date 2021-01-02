نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التميمى السعودية من 30 ديسمبر 2020 حتى 5 يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض التميمي بأقوى الخصومات والتخفيضات الأسبوعية على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع اللحوم والأسماك مثل أفخاذ دجاج بالتتبيلة المغربية، ولحم غنم فخد بالعضم أو ساق، ولحم خروف نيوزيلاندي، ولحم خروف بيوزلاندي دون عضم مكعبات أو لحم غنم، وصدور دجاج شاورما أو شيش طاووق، ونصف دجاج متبلة، وبرجر بقري شاورما لحم، ونقائق ألماني، وبرجر دجاج بالبقسماط أو شيش كباب، وسمك شعري فيليه، وستيك سلمون وسط، وسمك حمام، وسمك باغه صغير او سردين، وسمك صافي عمان، وسمك سرار، وسمك شعري كبير، وصدور دجاج فيليه،

عروض التميمى السعودية

تحتوي عروض التميمي على خصومات هائلة هذه الفترة والتي تتكون من جميع أنواع المنظفات مثل شامبو العبايات، وجل غسيل داوني أو عادي، وجل الغسيل أصناف متنوعه، ومسحوق الغسيل أصناف متنوعه، ومنعم للأقمشة، ومطهر منظف أصناف متنوعة، ومسحوق مزيل للبقع اوسائل مزيل للبقع، ومنظف أو ملمع أساس، وبخاخ قاتل للحشرات، ومنظف حمامات اصلي أو اكتيف فريش، ومناديل للوجه الاصليه كلينكس، وكلوت العبوة الكبيرة، ومناشف ورقية، وحفاظات ليلية، وفوط صحية نعومة القطن، وفوط صحية رقيقه مع أجنحة، وفوط يوميه أصناف متنوعه.

مياة اسواق التميمي 9.95 ريال.

مسحوق غسيل اصناف متنوعة 29.95 ريال.

برجر بقري 19.95 ريال.

لحم خروف نيوزيلاندي مشكل 22.95 ريال.

ارز بسمتي الشعلان 33.75 ريال.

سمك صافي عمان 10.95 ريال.

سمك سرار 23.95 ريال.

سمك شعري كبير 19.95 ريال.

سمك شعري فيليه 69.95 ريال.

سمك حمام 19.95 ريال.

سمك باغه صغير 5.95 ريال.

برجر بقري شاورما 24.95 ريال.

صدور دجاج شاورما 19.95 ريال.

لحم غنم فخد بالعضم 29.95 ريال.

عجوة المدينه 24.25 ريال.

مسحوق زنجبيل 29.95 ريال.

زيتون اسباني اسود كبير 15.95 ريال.

فطيرة لبنة مع عسل 3.00 ريال.

زيت زيتون فلسطيني 49.95 ريال.

جبن تشيدر ابيض اواصفر 34.95 ريال.

جبن رومي مصري 34.95 ريال.