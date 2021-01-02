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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض خاصة من العثيم على الالكترونيات لمدة 5 أيام فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض خاصة من العثيم على الالكترونيات بمناسبة بداية العام الجديد وتستمر لمدة 5 أيام بدرو بالحصول عليها ومنها لمحبي تحضير سندوتشات منزلية مثل المطاعم سخان كينوود مزود بشوية ب 109 ريال، مكواة كلاسيكية من كليك اون ب 49 ريال، خبازة كهربائية لعجن المخبوزات بسهولة وبأقل مجهود من السيف ب 189 ريال، مضرب بيض ب 139 ريال كينوود، خلاط ومطحنة ب 79 ريال، آلة لتحضير الاسبريسو اللذيذ ب 289 ريال، قطاعة لتقطيع جميع أنواع الخضروات ب 69 ريال، قدر الضغط للإعداد الطعام في وقت قياسي أحجام مختلفة يبدأ ب 59 ريال، وصولا إلى 99 ريال.
عروض خاصة من العثيم على الالكترونيات لمدة 5 أيام فقط
عروض ال 5 أيام من أسواق العثيم يشمل تخفيضات قوية على أسعار الشاشات حيث تأتي شاشة سمارت Arrqw قياس 85 بوصة ب 1.099 ريال، توشيبا قياس 32 بوصة ال اي دي ب 449 ريال، شاشة دورا قياس 43 بوصة ب 649 ريال، شاشة 40 بوصة ارو ب 499 ريال، 3 حبات من سولتير لحفظ الطعام فترات طويلة ب 39 ريال، شواية نيولايف ب 79 ريال.
عروض العثيم اليوم بالسعودية
سماعة جيباس ذات صوت قوي ونقي بجانب أنها سلهة الحمل والتنقل ي 139 ريال، 8 حبات من كسرولا نيو لايف ب 199 ريال، أحجام متنوعة من قدر هوم اوي ب (49، 54، 62 ريال)، صنية مخصصة لطهي بالفرن مستطيلة الشكل ب17.95 ريال، حطب فحم 7 كيلو ب 29.95 ريال، خيمة رحلات لشخصين تناسب الرحلات الصحراوية والمخيمات ب 119 ريال، كرسي للرحلات سهل الحمل والطي ب 74.95 ريال، شواية صغيرة الحجم ب 64.95 ريال، ترموس ريم حجم 1 لتر ب 24.95 ريال.
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