نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك في المسابقة في جميع أنحاء العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط و كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك في المسابقة في جميع أنحاء العالم ، يحلم الملايين من المشاركين في مسابقة الحلم ، وان مقدم البرنامج هو مصطفى أغا وقد يتابعه الكثير من الناس للفوز بالمسابقة هذا العام، أو موعد طرح الحلم التالي، لأنها أكبر مسابقة تقام على الإطلاق في الوطن العربي، حيث أن الفائز في هذه المسابقة يفوز بجائزة عالية قدرها مليون دولار، ولهذا يعتبر برنامج الحلم من أكبر برامج المسابقات والربح في أنحاء العالم، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك في المسابقة في جميع أنحاء العالم .



شروط وكيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

تعرف على رقم البلد من الأرقام المطروحة للاشتراك في المسابقة.

بعد التعرف على الرقم يجب إرسال رسالة على ذلك الرقم تشمل كلمة “حلم” أو “Dream”.

قم بالانتظار حتى ينم إرسال رسالة نصية لك فيها سؤال مسابقة الحلم على هاتفك المحمول، وعليك الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح، والتأكد من صحة الإجابة قبل إرساله مرة أخرى إلى البرنامج.

قم بإدخال جميع بياناتك بشكل صحيح، وقم بكتابة جميع حقول البيانات.

قم بالسماح بتلقي الإعلانات التي ستصلك، والأسئلة، وما إلى ذلك.

يجب عليك أن تجيب على كل الأسئلة التي تأتيك من مسابقة الحلم، التي يتم إرسالها إليك، لأنها تعطيك فرصة أن تزيد فرصك في الفوز.

قد يشعر بعض الناس أحياناً بالحرج، من كل تلك الإعلانات، والأسئلة التي يتم إرسالها لهم بشكل يومي، وذلك الشرط من أهم الشروط التي تمكنك من الفوز في المسابقة .

أرقام الدول للاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق معرفة الرقم الخاص ببلدك للاتصال والاشتراك، ونعرض عليكم بعض الأرقام.

رقم المملكة العربية السعودية للاشتراك هو “650444”

ورقم جمهورية مصر العربية للاشتراك هو”95458 45″

رقم الإمارات العربية المتحدة للاشتراك هو هو “3636”.

رقم دولة المغرب للاشتراك هو “9669، 85988”

للاشتراك من جميع دول العالم” 008821622775627″

وفي نهاية هذا المقال قدمنا لكم معلومات عن مسابقة الحلم، كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك في المسابقة في جميع أنحاء العالم، والفوز بملايين الدولارات.