عروض اكسترا الأسبوعية تصل ل 60% على جميع المنتجات تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية تقوم العلامة التجارية اكسترا المشهورة عالمياً بتقديم مجموعة مميزة من الأجهزة الكهربائية التي يحتاج إليها كل منزل بالإضافة إلى الخصومات التي تقدمها في جميع الفروع، ومن أسباب جعل اكسترا الاختيار الأول لدى العملاء هو تقديمها دعم ما بعد البيع أي الضمان بالإضافة لمسئوليتها عن عمل الصيانة لكل الأجهزة التي تقوم بتصنيعها أقوى عروض السعودية. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا على أجهزة المحمول: عروض اكسترا بلغ سعر جهاز أيفون 11 برو بمساحة 256 جيجا لون أخضر داكن 4899 ريال سعودي بدلاً من سعر 5479 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي إس 20 بلس من الجيل الخامس بمساحة 128 جيجا بايت أزرق اللون 2799 ريال سعودي بدلاً من سعر 4159 ريال سعودي.

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عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز أيفون إس أي 2020 أبيض اللون مساحة 128 جيجا بايت 2099 ريال سعودي بدلاً من سعر 2189 ريال سعودي.

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