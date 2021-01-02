نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات أسواق العثيم بداية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات أسواق العثيم ، عروض بداية العام من أسواق العثيم ومجموعة كبيرة من العروض على جميع الأصناف، أرز الشعلان مزة بسمتي 10 ك بسعر 59.95 ريال بدلا من 77.95 ريال، زيت شمس دوار شمس 2×1.5 لتر بسعر 23.95 ريال بدلا من 31.75 ريال، سكر الأسرة ناعم 10 ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.50 ريال، جبن بوك كاسات كريم / شيدر 2×500 جرام بسعر 19.95 ريال، شوكولاتة نوتيلا برطمان 825 جرام بسعر 22.95 ريال بدلا من 36.95 ريال، تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جم بسعر 11.95 ريال بدلا من 16.50 ريال، صابون تايد الأصلي 2.5 ك / مضاد بكتيريا 2.25 ك بسعر 16.95 ريال بدلا من 38.95 ريال، دجاج دو مجمد 1100 جرام بسعر 114.95 ريال بدلا من 154.95 ريال.

عروض أسواق العثيم اليوم

تخفيضات أسواق العثيم ، لحم غنم روماني بالعظم 1 ك بسعر 39.95 ريال، لحم غنم سواكني بالعظم 1 ك بسعر 42.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم 1 ك بسعر 34.95 ريال، لحم عجل بلدي بدون عظم 1 ك بسعر 44.95 ريال، لحم حاشي بالعظم 1 ك بسعر 25.95 ريال، لحم حاشي طازج بدون عظم 1 ك بسعر 35.95 ريال، لحم رفيدي بالعظم 1 ك بسعر 49.95 ريال، لحم خروف بربري بالعظم 1 ك بسعر 48.95 ريال.

عروض أسواق العثيم اليوم

برتقال عصير 1 ك بسعر 3.75 ريال، تفاح اصفر صندوق بسعر 6.45 ريال، كلمنتينا 1 ك بسعر 3.25 ريال، قرع عسلي 1 ك بسعر 1.45 ريال، فراولة علبة بسعر 3.45 ريال، تين صندوق بسعر 11.95 ريال، بطاطس كيس بسعر 2.95 ريال، فاصوليا خضراء 1 ك بسعر 6.50 ريال، ليمون فتنامي 1 ك بسعر 4.45 ريال، خس لولو بيوتدي علبة بسعر 4.95 ريال، تمر عجوة المدينة علبة 1 ك بسعر 36.95 ريال، تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1000 جرام بسعر 11.95 ريال، تمر سيافا سكري رطب 1 ك بسعر 14.95 ريال.

أجدد عروض العثيم

كرواسون جبن رومي 5 حبة بسعر 6.50 ريال بدلا من 13 ريال، تورتة كرنفال شوكولاتة كبير بسعر 54.95 ريال بدلا من 69.95 ريال، زود باوند كيك فانيليا 1+1 بسعر 9.95 ريال بدلا من 19.90 ريال، حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 22.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، كيك الشوكولاتة ديلوكس بسعر 13.95 ريال بدلا من 29.95 ريال، بيتي فور مشكل ديلوكس لارج بسعر 24.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، مافن كوكيز ديلوكس لارج بسعر 23.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.