عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات مهرجان تحطيم الأسعار العام الجديد 2021

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عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية تقدمها على منتجات بأسعار أقل من خمسمائة ريال سعودي، من ضمن هذه المنتجات مجموعة كبيرة من ساعات اليد الذكية من كبرى الماركات العالمية والتي من أفضلها ماركة هواوي الرائدة، بجانب تشكيلة متنوعة من الكتب العربية والتي تشمل عدد من المجالات الأدبية وغيرها. عروض مكتبات جرير تنزيلات جرير على ساعات هواوي بأقل من 500 ريال سعودي: عروض جرير الأسبوعية الصنف ساعة ذكية من ماركة هواوي Watch GT 2e 46، مزودة بنظام تحديد مواقع بايدو / غلوناس / GPS، اللون أخضر فاتح، هيكل ستانلس ستيل، مزودة بخاصية بلوتوث، ثمن الساعة الحالي(499)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(659)ريال سعودي. بتخفيض(160)ريال سعودي، وبخصم 24٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات جرير الصنف ساعة ذكية من ماركة هواوي Watch GT 2e 46، مزودة بنظام تحديد مواقع بايدو / غلوناس / GPS، اللون أسْود، هيكل ستانلس ستيل، مزودة بخاصية بلوتوث، ثمن الساعة الحالي(499)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(659)ريال سعودي. بتخفيض(160)ريال سعودي، وبخصم 24٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف ساعة ذكية من ماركة هواوي Watch GT 2e 46، مزودة بنظام تحديد مواقع بايدو / غلوناس / GPS، اللون أحمَر، هيكل ستانلس ستيل، مزودة بخاصية بلوتوث، ثمن الساعة الحالي (499) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (659) ريال سعودي. بتخفيض(160)ريال سعودي، وبخصم 24٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات جرير الأسبوعية خصومات مكتبة جرير على الكتب العربية: الصنف كتاب (ليتها تسأل)، ثمن الكتاب الحال ي(29.99) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. X إقرأ أيضاً: عروض ساكو الأسبوعية خصم يصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم

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