عروض بنده الأسبوعية خصم على كافة المنتجات يصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية تحتوي مؤسسة بنده للبيع بالتجزئة والبيع بالجملة على أكثر من 350 فرع في أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أنها قامت بتوظيف أكثر من 20.000 موظف وذلك بعد مرور عدة سنوات من تأسيس أول فرع لهايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، وتقوم بنده بالتوسع لكي تكون بالقرب من منطقة كل عميل لكي تسهل عملية الشراء على الموظفين الخاصين بها. عروض بنده السعودية تنزيلات بنده على الأجهزة الذكية: تخفيضات ينده بلغ سعر جهاز محمول أبل ايفون أس أي 1919 ريال سعودي بدلاً من سعر 2199 ريال سعودي.

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