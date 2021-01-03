عروض جرير العام الجديد 2021 تخفيضات هائلة تصل ل 80% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية أنشطة مكتبة جرير متعددة وتتمثل أنشطة المكتبة في عملية بيع كل ما يتعلق بالأدوات المكتبية والمدرسية وكل متطلبات الوسائل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى بيع الأجهزة الذكية بمختلف أسعارها، وأيضًا تشمل المكتبة بيع كل مستلزمات كليات الهندسة وكليات الفنون ومستلزمات الحرفيين، ونتيجة لذلك حصلت مكتبة جرير على المرتبة الأولى كأفضل مؤسسة بيع أدوات مكتبية في المملكة العربية السعودية. عروض جرير السعودية تنزيلات جرير على قسم مستلزمات الرسم والأشغال اليدوية: خصومات جرير بلغ سعر ليز طقم خط وتشكيل عربي ونقاط متنوعة الحجم أسود اللون 36 ريال سعودي.

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عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر دفتر لوكو رسم بياني بالإضافة إلى لوحة مفكرة 200 صفحة لون أبيض 17 ريال سعودي.

بلغ سعر دفتر لوكو رسم بياني بالإضافة إلى لوحة مفكرة 400 صفحة لون أبيض 29 ريال سعودي.

بلغ سعر دفتر روكو للواجبات المنزلية 17*24 سم و45 صفحة 4 ريال سعودي.

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