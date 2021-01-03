عروض العثيم السعودية خصم من 50 ل 80% ألحق التخفيضات لمدة 5 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية تعتمد أسواق العثيم على العديد من الطرق لكي تعبر عن شكرها للعملاء الخاصين بها الذين دائماً ما يقع اختيارهم على أسواق العثيم، ومن هذه الطرق هو برنامج اكتساب هذا البرنامج عبارة عن اكتساب العملاء لمبلغ نقدي يضاف إلى حسابهم الخاص حيث يمكن الاستفادة منه لاحقاً في شراء منتجات جديدة من أسواق العثيم. عروض العثيم السعودية تنزيلات أسواق العثيم على المنتجات الغذائية: عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر أرز الشعلان مزة بسمتي 10 كجم 59.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 77.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر زيت شمس دوار شمس 2*1.5 لتر 23.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر شوكولاتة نوتيلا برطمان 825 جم 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 36.95 ريال سعودي.

بلغ سعر تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جم 11.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.50 ريال سعودي.

بلغ سعر سكر الأسرة ناعم 10 كجم متاح كيسين لكل عميل 22.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية خصومات العثيم بلغ سعر جبن بوك كاسات كريم وشيدر 2*500 جم 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر دجاج دو مجمد 1100 جم 114.95 ريال سعودي الحجم الكبير بدلاً من سعر 154.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليومية بلغ سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم 44.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم 35.95 ريال سعودي.

بلغ سعر كيلو لحم خروف بربري بالعظم 48.95 ريال سعودي.

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