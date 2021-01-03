فيديو الثعبان الطائر يثير الجدل عبر مواقع التواصل.. وأول دراسة علمية توضح السبب

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عمر شويل - جدة أثار فيديو الثعبان الطائر حالة من الجدل والخلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين رواد تلك المواقع والتي اختلفت أراءهم بشأن السبب الحقيقي وراء سبب هذه الظاهرة، ولكن الجميع اتفق على كون المنظر بكل تأكيد يثير الرعب في النفوس وربما لابد من وجود دراسة علمية لشرح تفاصيل هذه الواقعة وكيف يمكن للأفاعي بأن تطير في الهواء بمثل هذه الكيفية، وهو ما حدث بالفعل في تقرير تم نشره في إحدى الجامعات الأمريكية خلال الساعات الماضية.

تفاصيل فيديو الثعبان الطائر

في الساعات الأخيرة، أنتشر فيديو يوضح وجود ثعبان “أفعى” يطير في الهواء بصورة غير طبيعية وغير معتادة بالنسبة لهذا النوع من الأفاعي، وهو ما جعل بعض الأشخاص يبحثون عن فك لغز هذه الثعابين وهل هناك سبب علمي وراء حدوث ذلك أم إن الفيديو مفبرك ولا أساس له من الصحة، ولكن على ما يبدو بأن الخيار الأخير ضعيف للغاية خاصة بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية تفسيرات خرجت من بعض الجامعات الأمريكية لتوضيح السبب الحقيقي وراء وجود بعض الثعابين التي تتمتع بالقدرة على الطيران بتلك الصورة.

السبب العلمي وراء فيديو الثعبان الطائر

نشرت مجلة عملية تدعى “نيتشر فيزيكس” تقرير أعده بعض الباحثين الذين قاموا بإجراء بعض التجارب على حركة تلك الثعابين مستخدمين أحدث الأساليب التكنولوجية، حيث أكد هذا التقرير بأن تلك الثعابين لديها القدرة بالفعل على الطيران عن طريق تسطيح أجسامها بصورة تجعلها تشبه أمواج البحر، مما يجعل تلك النوعية من الثعابين تبدو وكأنها تسبح في الهواء.

وداخل جامعة “فرجينيا تيك” قد قاموا بدراسة هذه النوعية من الثعابين والأفاعي،حيث أكدو بأن هذه الأفاعي تقوم بحركة متموجة أثناء انزلاقها في الهواء، وهو ما جعل بعض الفرضيات تظهر بأن تلك التنقية قد تطورت على مدار ملايين السنين، وأصبح لدى بعض الثعابين القدرة على الطيران بتلك الصورة.