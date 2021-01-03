نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الطازج وتخفيضات العام الجديد.. اليكم قائنة أسعار البقالة المنزلية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الجديدة للعام الجديد، تقدم أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية أفضل وأقوى العروض عن جميع الأجهزة الإلكترونية، و تخفيضات العثيم و عروض العثيم الاسبوعية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت، لأنها تعد من الأجهزة التي تتماشى مع كافة الأجواء العصرية ويحتاجها كل فرد في السعودية. عروض العثيم بمناسبة العام الجديد عرض العثيم قشطة المائدة بدر، السعر 11.95 ريال سعودي، وزن كيلو.

عروض العثيم الاسبوعية جستنية حلاوة شعر سادة، السعر 13.95 ريال سعودي، وزن كيلو.

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عروض العثيم اليوم الاثنين إليسا زيتون أسود/ بسعر 9.95 ريال سعودي، وزن كيلو.

عروض اسواق العثيم مكدوس، وزن كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين طرشي فلفل يوناني، وزن كيلو بسعر 9.75 ريال سعودي.

عرض الاثنين العثيم فيتا جبنة مصري، وزن 2 كيلو بسعر 21.80 ريال سعودي.

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عروض العثيم جدة هالي جبن أبيض دنماركي، وزن كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي.

عرض العثيم اليوم الوادي جبن قريش، السعر 15.95 ريال سعودي، الكيلو.

اسواق العثيم جدة هالي قشطة وزن 170 جرام بسعر 2.50 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم جبن هالي كريم كاسات، السعر 15.50 ريال سعودي، وزن 910 جرام.

عروض العثيم الرياض لي بون دجاج مجمد، السعر 109.95 ريال سعودي، وزن 10×1000 جرام.

عروض العثيم جبن زدني كاسات بطعم القشطة، وزن 500 جرام بسعر 11.95 ريال سعودي.

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