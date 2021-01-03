أقوى عروض هايبر بنده السخية للعام الجديد بالسعودية.. مجانا على كل سلعة منزلية أو سلعتين أو أكثر

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عروض هايبر بنده اليوم بنده لحم تونا، وزن 100 جرام، الخير روتي/ وزن 80 جرام / جرين فارمز وزن 85 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي، 3+1.

عروض هايبر بندة الاسبوعية بايا زيت زيتون بكر ممتاز، وزن 500 مل/ بسعر 21.95 ريال سعودي، 1+1.

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