نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات الراية ماركت للعام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات الراية ماركت للعام الجديد 2021 تعد أسواق الراية ماركت من أحد أهم شركات تجارة التجزئة في مختلف أنحاء الوطن العربي والتي انطلقت أول سلسلة لها في المملكة العربية السعودية عام 1990 وتميزت منذ انطلاقها بعروضها المميزة واسعارها التنافسية الغير عادية والتي تسببت في جذب قاعدة عريضة لها من العملاء في مختلف أنحاء الوطن العربي كما أنها تمكنت من نشر فروع لها في مختلف أنحاء الوطن العربي على رأسهم مصر والإمارات، وتقوم أسواق الراية ماركت حاليا بتقديم عدد من العروض والخصومات على عدد من منتجاتها للتعرف عليها تابع قراءة المقال.

عروض الراية للعام الجديد

تقدم أسواق الراية ماركت في مختلف فروعها بجمهورية مصر العربية بتخفيضات وعروض لا مثيل لها على مختلف المواد الغذائية وغيره من المنتجات ومن اهم العروض بها التخفيضات التي تصل إلى 50% على قسم اللحوم؛

كيلو لحم بلدي ضاني ب100 جنيه بدلا من 120 جنيه، لحم بلدي كندوز وزن كيلو ب100 بدل 140 جنيه، لحم كباب حله عرق فلتو بلدي وزن كيلو ب120 بدل 160 جنيه، عرض على السجق البلدي واللحم المفروم والبرجر البلدي وزن كيلو ب75 بدل من 100 جنيه.

ريش ضاني أو فخدة ضاني وزن كيلو ب86 بدل 111 جنيه، شرائح لحم الشاورما او كباب حلة مستورد وزن كيلو ب 63 بدل 76 جنيه، عرق فلتو مستورد وزن ب 70 بدل 85 جنيه، كيلو لحم مفروم مستورد ب 55 جنيه، كيلو كبدة بقري مستورد ب28 جنيه، كيلو كلاوي مستورد ب18 بدل 21 جنيه، طبق ممبار مع واحد هدية ب20 جنيه، كباب حلة رومي ب 50 جنيه.

تخفيضات الراية على الدواجن

فرخة كاملة وزن كيلو ب34 بدل 46 جنيه، كيلو فيليه بالتتبيلة ب55 بدل 81 جنيه، كيلو أوراك دجاج بالتتبيلة ب25 جنيه، كيلو دبابيس فريش ب34 بدل 43 جنيه، ديك رومي وزن كيلو ب45 جنيه، بط وزن كيلو ب 36 جنيه.