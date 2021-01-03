تخفيضات ساكو في العام الجديد لن تتكرر خصومات حتي 40%

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عمر شويل - جدة تخفيضات ساكو، ساكو هي شركة رائدة في بيع الأجهزة بالتجزئة والجملة وأكبر متجر لتطوير المنازل في المملكة العربية السعودية تأسست عام 1985 تتمتع SACO بالقوة الشرائية ويمكنها استيراد أفضل المنتجات من جميع أنحاء العالم، يوجد حاليًا 32 متجرًا للبيع بالتجزئة من SACO في 18 مدينة في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 45000 منتج معروض تخفيضات ساكو خصومات على أدوات التنظيف من ساكو سطل مع نشاف تاتي بسعر 181.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ممسحة للأرضيات الصلبة مع بخاخ بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 251.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مجرفة مع مكنسة من الخيزران ناتشورالز بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 51.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض ساكو ممسحة كلين كلينك لننظيف الأسطح المختلفة بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 203.5 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ماجيك قفاز من السيليكون رمادي بسعر 38.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. HONEYBEE ممسحة مسطحة مع دلو بسعر 149.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. مزيل البقع سهل الاستخدام سكوتش برايت بسعر 16 ريال سعودي بدلاً من 18.5 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات ساكو اكبر خصومات ساكو في العام الجديد بكرة لإزالة النسالة من سكوتش برايت بسعر 14 ريال سعودي بدلاً من 15.25 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ممسحة غبار للارضيات بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 68.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. صندوق نفايات ١٢لترفولاذمصقول مقاوم للصدأ بسعر 127 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. ممسحة بخاخ لأرضيات الحجر/البلاط/الباركيه بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 251.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو احدث عروض ساكو للعام الجديد اسطوانة لازالة الشعر والوبر من الملابس بسعر 29.5 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عصارة ممسحة أرضيات بدواسة فيلدا بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 225.50 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سلة نفايات ستانلس ستيل مصقولة مستطيلة بدوّ بسعر 469 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دعاسة أرضية 45×75سم مطبوع عليها أوراق نب بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 79.75 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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