عروض العثيم في بداية العام مهرجان حقيقي من الخصومات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، يوجد فقط في أسواق العثيم أقوى عرض أسبوعي وتفصيل للأسعار، بالإضافة إلى اللحوم والخضروات الطازجة التي توفرها، وكذلك الأجهزة المنزلية والإلكترونية بسعر مناسب للمقيمين البسطاء، وقامت أسواق العثيم بتخفيض أسعار المنتجات المعروضة، لذلك لا تفوت الفرصة بمناسبة إحتفالات رأس السنة وتخفيضات على جميع المعروضات فقط بأسواق العثيم بجميع فروع المملكة العربية السعودية. عروض العثيم برتقال عصير بسعر 3.75 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تفاح أصفر بسعر 6.45 ريال سعودي للصندوق، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كلمنتينا بسعر 3.25 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تين صندوق بسعر 1.95 ريال سعودي للصندوق، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم تخفيضات العثيم على الخضروات والفواكه فراولة علبة بسعر 3.45 ريال سعودي للعلبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. قرع عسلي بسعر 1.45 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بطاطس بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. فاصوليا خضراء بسعر 6.50 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم اهم عروض العثيم في بداية العام ليمون فيتنامي بسعر 4.45 ريال سعودي للكيلو، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خس لولو بيوتدي بسعر 4.95 ريال سعودي للعلبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تمر عجوة المدينة علبة 1 كجم بسعر 36.95 ريال سعودي للعلبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تمر إنتاج النخيل رطب سكري 1 كجم بسعر 11.95 ريال سعودي للعلبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تمر سيافا سكري 1 كجم بسعر 14.95 ريال سعودي للعلبة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات العثيم عروض العثيم على منتجات المخبز عرض خاص على كرواسون جبنة رومي خصم 50٪ بسعر 6.50 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصم على تورتة كرنفال شوكولاتة كبير بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. دود باوند كيك فانيليا 2 علبة فقط بسعر علبة 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. كيك الشيكولاتة ديلوكس حجم لارج بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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