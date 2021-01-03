- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فورت نايت اسهل واسرع طريقة للتحميل رابط مباشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة فورت نايت وطريقة تحميلها، أحدثت لعبة Fortnite ضجة كبيرة بين عشاق ألعاب الفيديو لذلك يبحث الكثير من عشاق اللعبة عن طريقة لتنزيل لأن اللعبة مدرجة على أنها أفضل لعبة فيديو يمكن الاستمتاع بها بين عشاق هذه اللعبة.
لعبة فورت نايت
طريقة تحميل الفورت نايت على أجهزة الأندرويد، ان تحميل الفورت نايت متاح لجميع الأجهزة وأجهزة الأندرويد وللتحميل قم بالخطوات التالية:
- ابحث عن الزر الخاص لتنزيل اللعبة.
- ستنتظر لحظة لإكمال التنزيل
- ثم تقوم بتشغيل ملف “Apk”.
- ثم اتبع التعليمات التي طلبتها لإكمال التنزيل يدويًا.
- في الخطوة الأخيرة ، ستنتقل إلى قائمة التطبيقات الخاصة وتستمتع بوقتك وأفضل تجربة حول Fort Knight.
لعبة فورت نايت طريقة تحميل على الأيفون
يمكنك بسهولة تنزيل ألعاب Fortnite على جهاز iPhone الخاص بك باتباع الخطوات البسيطة أدناه:
- بعد تنزيل Epic Games Launcher افتح الملف لتثبيته على الجهاز، إذا طلبت منك رسالة تغيير أذونات الكمبيوتر فانقر فوق “نعم”.
- في نافذة “Program Launcher” اضغط على “تثبيت” وسيقوم Epic Games Launcher بالتثبيت والتحديث فيه ثم يطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك ويمكنك استخدام حوالي 12 خدمة مختلفة لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- عند فتح مشغل Epic Games ابحث عن صفحة Fortnite وستتمكن من العثور عليها في علامة التبويب “الصفحة الرئيسية” أو من خلال البحث عنها في علامة التبويب “المتجر”.
تنزيل لعبة فورت نايت
تسجيل الدخول إلى موقع getzels اسهل طريقة للدخول علي الموقع
- ستجد زر التنزيل ومن هنا تستطيع تنزيل zeus من الموقع.
- للتنزيل اسحب إلى اليمين من الجانب الأيسر للشاشة.
- انقر فوق زر الإعدادات وحدد علامة التبويب عام.
- اختر الملف الشخصي.
- ثم قم بتشغيل زيوس ثم ابدأ الرحلة للعثور على فرسان القلعة.
- ثم قف على زر “تثبيت” وانتظر لحظة لإكمال التنزيل.
- أدخل علامة تبويب تطبيق المؤسسة وابحث عن ألعاب Fortnite.
- أخيرًا افتح قائمة التطبيق، ثم قم بتشغيل Fortnite واستمتع بها.
- وبذلك قد قدمت طرقًا مختلفة لتنزيل ألعاب Fortnite الأكثر بحثًا من قِبل عشاق ألعاب الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لعبة فورت نايت اسهل واسرع طريقة للتحميل رابط مباشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.