عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 70 % أقوى عروض السعودية لمدة 5 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية مع بداية العام الميلادي الجديد مستمرة، حيث تقدم أَسواق اكسترا الإلكترونية عدد من العروض المتميزة على مختلف الأجهزة الإلكترونية ومن أهمها الهواتف الذكية، تتوفر خصومات كبيرة على الهواتف الذكية من ماركة ألْ جي بأحدث الإصدارات وأقل الأسعار، بجانب عروض ضخمة على تشكيلة متنوعة من الأدوات المنزلية. عروض اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا هواتف ألْ جي الذكية من أَسواق اكسترا: خصومات اكسترا الصنف هاتف ذكي من ماركة ألْ جي في 10، بخصم 75٪، الجيل الرابع، سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، حجم الذاكرة العشوائية (الرامات) أربعة جيجا بايت، اللون أزرق، ثمن الهاتف الحالي(149)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(597)ريال سعودي، بتخفيض(448)ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع ثمانية ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا الصنف هاتف ذكي من ماركة ألْ جي كي 10، بخصم 50٪، الجيل الرابع، سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت، حجم الذاكرة العشوائية (الرامات) أَثنين جيجا بايت، اللون ذهبي، ثمن الهاتف الحالي(84)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(168)ريال سعودي، بتخفيض(84)ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات اكسترا اليوم خصومات اكسترا على الأدوات المنزلية: عروض اكسترا الأسبوعية الصنف طقم القهوة عربي عدد ستة فناجين تصميم تركي، اللون فضي، بخصم 43٪، ثمن الطقم الحالي (79) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم (139) ريال سعودي، بتخفيض ستين ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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