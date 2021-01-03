نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير السعودية أقوى عروض الجوالات وأحدث الإصدارات في مكتبة جرير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دليل التسوق في مكتبة جرير السعودية 2021 يشمل جوالات بإمكانيات ومواصفات مذهلة، وبأسعار مغرية وذلك حتى 20 يناير 2021، وطوال هذه الفترة تجدون في جرير السعودية أحدث إصدارات الجوالات، بالإضافة إلى توافر جوالات عديدة مثل اوبو، هواوي، شاومي، ريلمي، فيفو، ايفون، والمزيد من الجوالات بمواصفات وأحجام مختلفة، ولفترة محدودة.

جرير السعودية أقوى عروض الجوالات

تُقدم جرير السعودية عروض مغرية على الجوالات باختلاف أنواعها، بالإضافة إلى فترة ضمان سنتين على الجوال، وإمكانية تقسيطه على عدة شهور، والنقاط التالية تتناول أفضل العروض.

جرير السعودية عروض جوالات اوبو Oppo

جوال Oppo Reno 4، رامات 8 جيجا، سعة 128 جيجا، 4G، بسعر 1599 ريال سعودي.

جوال Oppo Reno 4 Pro 5G، رامات 12 جيجا، سعة 256 جيجا، بسعر 2799 ريال سعودي.

جوال Oppo A53، رامات 6 جيجا، سعة 128 جيجا، بسعر 849 ريال سعودي، وبسعر 699 ريال سعودي سعة 64 جيجا، رامات 4 جيجا.

جوال Oppo A12، رامات 3 جيجا، سعة 32 جيجا، بسعر 499 ريال سعودي.

جوال Oppo A93، رامات 8 جيجا، سعة 128 جيجا، 4G، بسعر 1199 ريال سعودي.

جوالات هواوي Huawei في جرير

أقوى عروض جوالات هواوي تجدونها في جرير السعودية، وعروض مستمرة حتى 20 يناير 2021، وتشمل عروض جوالات هواوي:

جوال Huawei mate 40 Pro، رامات 8 جيجا، سعة 256 جيجا، 5G، بسعر 4099 ريال سعودي.

جوال Huawei mate 30 Pro، رامات 8 جيجا، سعة 256 جيجا، 4G، بسعر 3939 ريال سعودي.

جوال Huawei P40 Pro، رامات 8 جيجا، سعة 256 جيجا، 5G، بسعر 3829 ريال سعودي.

جوال Huawei P40، رامات 8 جيجا، سعة 128 جيجا، 5G، بسعر 2849 ريال سعودي.

جوال Huawei Nova 7i، رامات 8 جيجا، سعة 128 جيجا، 4G، بسعر 1149 ريال سعودي.

جوال Huawei nova 7، رامات 8 جيجا، سعة 256 جيجا، 5G، بسعر 1899 ريال سعودي.

جوال Huawei Y9a، رامات 8 جيجا، سعة 128 جيجا، 4G، بسعر 1099 ريال سعودي.

جوال Huawei nova 7SE، رامات 8 جيجا، سعة 128 جيجا، 5G، بسعر 1599 ريال سعودي.

عروض جوالات شاومي Xiaomi