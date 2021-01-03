عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% ألحق العرض بسرعة

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عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية الشركة السعودية للعدد والأدوات المعروفة باسم ساكو تم تأسيس أول فرع لها في سنة 1985 ومع مرور السنوات استمرت في التوسع والانتشار في الكثير من المناطق حتى أصبحت في سنة 2015 شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية، وأصبح عدد فروع ساكو في المملكة العربية السعودية فقط 27 معرضاً بالإضافة إلى قيام شركة ساكو بعملية البيع بالجملة وذلك يتم في ثلاثة فروع فقط أقوى عروض السعودية. عروض ساكو السعودية خصومات ساكو السنوية في السعودية: تخفيضات ساكو بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 4 أشخاص بالإضافة إلى طاولة 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 765 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر طقم جلوس في المنزل 6 أشخاص 1749 ريال سعودي بدلاً من سعر 3179 ريال سعودي.

بلغ سعر طقم جلوس في المنزل 6 أشخاص 1749 ريال سعودي بدلاً من سعر 3179 ريال سعودي. بلغ سعر مثقاب لاسلكي 18 فولت 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 725 ريال سعودي.

بلغ سعر دراجة رياضية/ جهاز سير كهربائي حتى 110 كجم بلوحة إلكترونية 1699 ريال سعودي بدلاً من سعر 200 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأخيرة تنزيلات ساكو بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 8 أشخاص بالإضافة إلى الطاولة 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3839 ريال سعودي.

عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 5 أشخاص بالإضافة إلى الطاولة 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 2739 ريال سعودي.

خصومات ساكو بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 8 أشخاص بالإضافة إلى طاولة زاوية 4399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5479 ريال سعودي.

بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 3 أشخاص مع وسائد بالإضافة إلى طاولة زاوية 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي.

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