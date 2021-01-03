عروض العثيم الاثنين خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية أسواق عبد الله العثيم من أكثر الأسواق التي تقدم العروض الترويجية والحصرية فعروضنا مستمرة معكم بداية من 16 ديسمبر وتنتهي 22 ديسمبر وبعدها تأتي عروض جديدة مختلفة تماماً عن إلا قبلها، فكل جديد يوجد في أسواق العثيم فقط بأسعار مغزية ويمكن للجميع الاستمتاع بعروضنا المتميزة أقوى عروض السعودية.

عروض العثيم الأسبوعية

تخفيضات العثيم اليوم إذا ذهب إلى العثيم تجد ما لا يمكن الحصول عليه، فإذا بحثت عن أحد المنتجات ولن تجدها ستحصل عليها من أسواق العثيم بأرخص الأسعار:

خصومات العثيم أرز مصري 5 كيلو 46.95 ريال بدلاً من 56,95 ريال سعودي، كيلو سكر فاخر الضحى 8.25 بدلاً من 9.50 ريال سعودي، 400 جرام ملوخية مجمدة شهرزاد 4.99 بدلاً من 7.99 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سن كندوز بلدي صافي 99.95 ريال بدلاً من 124.95 ريال سعودي، برجر، سجق، كفتة، كندوز 79.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال سعودي، باندا جبن موزاريلا 59.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال سعودي.

32 قطعة جبن لافاش كيري 39.99 بدلاً من 50.75 ريال سعودي، كيلو أرز أبيض مصري هالي 7.75 ريال بدلاً من 8.50 ريال سعودي، 5 كيلو أرز مصري أبيض هالي 33.95 بدلاً من 35,95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم اليوم

خصومات أسواق العثيم تفاجئ عملائها بعروضها الأكثر تميزاً عن غيرها من الأسواق المنافسة، بالإضافة إلى أنها توفر السلع بكميات كبيرة جداً حتى يستفيد من العروض كافة المواطنين بالمملكة: