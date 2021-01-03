نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو الرياض اليوم 3 يناير حتى 5 يناير 2021 العروض الكبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض نستو الرياض اقوي الخصومات علي جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع انواع المنظفات مثل جينتو صابون غسيل، واومو صابون غسيل، وفلو صابون غسيل، وبيرسيل جل، وكومفورت منعم اقمشة، وداك مطهر، وكلوركس اجالون، واولويز فوط صحية نسائيه، وبرسيل شامبو عبايات، وبريل سائل غسيل اطباق، وديتول، والعملاق منظف ارضيات، وبيبي جوي حفائض اطفال، وبلو سكاي مناديل، واونو مناديل، وفاين مناديل، ويتوفر ايضا جميع الادوات المنزليه مثل مياتون ترمس، ومقلاة، ورويال قورد فدور طبخ، ورويال برنس قدر ضغط، ومقعد سيارة، واكواب مع صحون، وقود بير دربل، وهوم فور يوم قطاعة، وكاسات شاي، وشنطة، واقلام تلوين، وغير ذلك من المنتجات الاخري.

عروض نستو الرياض

تشهد عروض نستو هذه الفترة خصومات هائله علي جميع منتجاتها والتي تعد من افضل واروع المنتحات والتي هي تتكون من جميع انواع الموبايلات مثل اكسيومس ريديمي 19 اي، واوبو أي 12. واوبو أي 53، ولوقين سماعات لاسلكية، وهواوي واي 7 بي، وهواوي واي 5 بي، وريل مي 7، ولينوفو أي 7. وفيفو اس ابرو، وفيفو واي، وسامسونج أي 31، وهواوي سماعات بلوتوث، وليفل سماعات بلوتوث، ومايكروديجيت، ولينوفو أي 8، واوبو أي 93، ويوجد ايضا عنب اسود للكيلو، وجبن مصري مالح للكيلو، وشكولاته تركية، ولوز محمص بالليمون، ولحم باكستاني بعضم للكليو، ولحم برازيلي مكعبات، ولحم باكستاني، قودي مايونيز، والمراعي سمن، ورنا كاتشب طماطم.

لحم باكستاني بعضم 24.95 ريال.

لحم برازيلي مكعبات للكيلو 21.95 ريال.

لحم باكستاني للكيلو 37.95 ريال.

نستو توست ابض للباكيت 2.75 ريال.

نستو بيتزا للقطعة 4.75 ريال.

تفاح للكيلو 5.95 ريال.

بصل كيس وسط 4.95 ريال.

عنب اسود للكيلو 7.95 ريال.

جبن مصري مالح للكيلو 16.95 ريال.

الطيب قشطة للكيلو 12.95 ريال.

شكولاتة تركيه للكيلو 16.95 ريال.

لوز محمص بالليمون 33.95 ريال.

الجوف شرائح زيتون اخضر 9.95 ريال.

كويت مكروله 10.00 ريال.

سن وايت ارز 31.95 ريال.

تروبيكانا محلي 12.95 ريال.

رايو تونة 14.95 ريال.

السعودية معجون طماطم 9.95 ريال.