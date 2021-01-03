نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم علي الأجهزة الكهربائية السعودية 2021 وأقوي عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم علي الأجهزة الكهربائية السعودية تعد أسواق عبدالله العثيم بالسعودية othaim market من الشركات الرائدة في مجال المبيعات والتسويق، حيث تمتلك أسواق عبدالله العثيم حوالي ما يقارب من 183 فرعًا بالسعودية، وذلك ما بين سوبر ماركت، وهايبر ماركت، تحتوي أسواق العثيم على كافة ما يحتاجه المنزل السعودي. عروض أسواق العثيم علي الأجهزة الكهربائية السعودية عروض العثيم سخان بانيكس سندوتش، بسعر 49 ريال سعودي.

سخان بانيكس سندوتش، بسعر 49 ريال سعودي. بانيكس مكواة جاف، بسعر 47 ريال سعودي.

غلاية ماء بانيكس، 1,8 لتر بسعر 65 ريال سعودي.

بانيكس مكواة بخار، بسعر 49 ريال سعودي، 800 واط.

محضر قهوة اسبريسو، السيف بسعر 289 ريال سعودي.

مقلاة كهربائية هومر، بسعر 179 ريال سعودي، 2,6 لتر.

عجان كراون، السيف 5 لتر، بسعر 329 ريال سعودي.

محضر قهوة كولين، بسعر 99 ريال سعودي، سعة 400 ملي.

غلاية ماء زجاج هومر، بسعر 79 ريال سعودي.

صانعة القهوة الكهربائية، سمارت لاين، بسعر 59 ريال سعودي.

دالة كهربائية العرب، بسعر 329 ريال سعودي.

خلاط كولين بسعر 59 ريال سعودي، 350 واط.

فرن كهربائي، اى تي سي، 45 لتر، بسعر 199 ريال سعودي.

صانع شاي هومر، بسعر 99 ريال سعودي.

سخان كينوود بشواية سندوتش، بسعر 109 ريال سعودي.

مقلاة السيف الصحية، 9 لتر برو، بسعر 399 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي هومر، بسعر 179 ريال سعودي.

خلاط + مطحنة أمجوي 2×1 بسعر 79 ريال سعودي.

مولينكس محضر طعام، 2,4 لتر بسعر 199 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية عن الأجهزة الإلكترونية والجوالات هواوي جوال واي 5 لايت، بسعر 299 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو، بسعر 2399 ريال سعودي.

فيفو جوال واي 30، بسعر 735 ريال سعودي.

جوال تكنو كي آي 7، بسعر 559 ريال سعودي.

تكنو كي إي جوال 5 جى، بسعر 395 ريال سعودي.

هونر جوال 10 اكس لايت، بسعر 709 ريال سعودي.

هونر جوال 9 إكس بيرو، 256 جيجابايت بسعر 985 ريال سعودي عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية .

. هواوي جوال، واي 7 بي، 64 جيجابايت بسعر 629 ريال سعودي.

هواوي جوال، نوفا 7 أي، 128 جيجابايت بسعر 965 ريال سعودي.

سامسونج جوال، اى 51، بسعر 899 ريال سعودي.

سامسونج جوال اى 21، 64 جيجابايت بسعر 699 ريال سعودي.

تابلت هواوي تي 3، بسعر 625 ريال سعودي.

تابلت لينوفو ام 10، بسعر 689 ريال سعودي.

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