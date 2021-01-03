نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج ساكو 2021 وأفضل العروض من ساكو السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة ساكو من أكبر وأهم شركات الأجهزة الكهربائية في عديد من الدول بجانب المملكة العربية السعودية، ومكانة الشركة العالية بسبب سيطرتها على جميع الأجهزة الكهربائية الحديثة وعرضها في معارضها، حيث تستطيع المشاهدة والحصول على الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تخطر ببالك والتي لا يمكن أن تخطر ببالك من كتالوج ساكو لهذا إذا كنت ترغب في جهاز ما يتعين عليك اختياره من كتالوج الشركة والاتصال عليها وطلب الجهاز أو التوجه لأقرب فرع إليك.

ما هي شركة ساكو؟

إن شركة ساكو شركة ذات أصل سعودي تعمل في عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية والتجارية، ولقد تم تأسيس الشركة في عام 1985م، وفي عام 2015م تحولت ملكية الشركة من شخص واحد إلى مجموعة مساهمين بأسهم في الشركة وبهذا تغيرت من فردية إلى مساهمة.

وبعد ذلك أصبحت الشركة تضم كثير من الأجهزة والأدوات والعدد المتنوعة التي لم يتم رؤيتها سابقا في كالتوج الشركة، وهذا لأن الشركة تقوم بتجديد بضاعتها كل عام من أجل أبهار العملاء والمواطنين، ومن أجل العام الجديد قامت الشركة بتحديث الكتالوج الخاص بها عبر إضافة مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية والعدد، والتي سوف تم توفيرها بمعارض الشركة.

وإذا تساءلت عن عدد معارض الشركة تكون الإجابة 27، حيث تملك الشركة 27 معرض في 12 مدينة أساسية بالمملكة العربية السعودية، وهذا نظراً لفاعلية الشركة تجارياً، كما تضم الشركة ما يزيد عن 45000 منتج، وتلك المنتجات من أجل تلبية احتياجات الفرد المنزلية، والمهنية، والعملية، والترفيهية، ويعمل في الشركة 75 موظف، كما تملك الشركة 3 فروع في جدة، الرياض، والخبر، والميزة الحقيقية التي توجد في الشركة والتي لا تتواجد في أي شركة أخرى هي إمكانية توصيل الأجهزة والأدوات إلى المنزل، كما يمكن تصليح أي أعطال في بضاعة الشركة.

كتالوج ساكو

تُحدث الشركة البضاعة التي تعمل عليها كل عام، وهذا لمواكبة تطورات العصر الحالي، فمع بداية العام الجديد، يتوقع الجميع عرض أجهزة جديدة وهذا بالفعل ما حدث حيث بدأت الشركة في الإفصاح عن الكتالوجات الجديدة الخاصة بها، والتي تحتوي على عدد وأدوات جديدة، وتطور ساكو يجعلها الشركة الأضخم في عدة دول أولها المملكة العربية السعودية، وإليك عينة من بضاعة الشركة لهذا العام.

ولمشاهدة كتالج ساكو وأحدث عروض ساكو يمكنكم زيارة موقع ساكو السعودية، من هنا.

وتقدم أيضاً شركة ساكو الكثير من العروض كل عام، وتلك العروض تزيد من رغبة المواطنين في التعامل مع الشركة، كما تعطي للشركة صورتها المميزة في الأسواق، ويتم الإعلان عن تلك العروض في مواقع الشركة الإلكترونية، كما يتم عرضها في الكتالوجات الخاصة بالشركة.

كثير من الأوقات نبحث عن شركة الأدوات الكهربائية الأفضل، وفي مقالتنا تكون حصلت على اسم الشركة الأفضل ألا وهي ساكو، وكل ما عليك هو النظر في كتالوج ساكو ثم اختيار التصميم المناسب وشرائه.