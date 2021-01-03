نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي للسيارات 2021 وكيفية تأجيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي لجميع العملاء التابعين له مجموعة على العروض من السيارات من أنواع مختلفة مثل سيارات هيونداي، وسيارة مرسيدس وسيارات بي ام دبليو وغيرهم سواء لتحويل الراتب أو بدونه مع وضع الكثير من المميزات على هذه العروض وإليك من هذا المقال أهم عروض السيارات من بنك الراجحي.

عروض بنك الراجحي على سيارات هيواندي

يقدم لك الراجحي إمكانية الحصول على سيارة من ماركة هيونداي إما بتحويل الراتب أو بدونه، في حالة تحويل الراتب تحصل على المميزات التالية:

عدم سداد الدفعة الأولى من القرض الخاص بالحصول على سيارة هيواندي.

يعافيك البنك من سداد الرسوم الإدارية الموضوعة على السيارات.

كما تقوم بدفع مجموعة من الأقساط الشهرية منخفضة القيمة.

أما في حالة الحصول عليها بدون تحويل الراتب فيمكنك الاستمتاع بالمميزات التالية:

يمكن الحصول على القسط التمويلي بدون سداد أي رسوم إدارية له.

وجود فترة سداد كافية وهي 60 شهر.

قيمة الأقساط الشهرية تكون منخفضة وهذا أهم المميزات.

عروض سيارة مرسيدس – بنز من بنك الراجحي

شركة مرسيدس العالمية تصدر أفضل أنواع السيارات وبنك الراجحي يتيح أمامك فرصة اقتناء سيارة من هذا النوع.

التأجير للسيارة بتحويل الراتب:

قيمة الرسوم الإدارية 1% أي قيمة 5000 ريال سعودي.

مدة السداد حوالي 60 شهر.

القيمة الخاصة بالفرص حوالي 172 ألف و 224 ريال سعودي.

قيمة القسط الشهري 2447 ريال سعودي.

التأجير من البنك دون تحويل الراتب:

قيمة القرض التمويلي 395565 ريال سعودي.

الدفعة الأولى لسداد الأقساط قيمتها 39475 ريال سعودي.

المدة الزمنية للتأجير 5 سنوات.

قيمة الأقساط الشهرية 5252 ريال سعودي.

التأجير بسعر مختلف للسيارة:

قيمة القرض التمويلي 128178 ريال سعودي.

الدفعة الأولى من القرض 10989 ريال سعودي.

يتم سداد الأقساط لمدة 52 شهر.

أيضًا من المميزات التي يُتيحها لك المصرف في حالة قيامك بالتأجير عن طريق تحويل راتبك الشهري للبنك، هي أنك ستحصل على السيارة دون الحاجة لسداد رسوم إدارية على القرض التمويلي، بالإضافة إلى أن الرسوم الشهرية منخفضة القيمة، والدفعة الأخيرة من إجمالي المبلغ المُقرر سداده تصل إلى 35% بما يُعادل ألف و154 ريال سعودي تقريبًا، مُقسمه على 60 شهر، وستصل قيمة القرض التمويلي إلى 78 ألف ريال سعودي.

العروض على سيارات كيا

عروض السيارة بدون تحويل الراتب:

يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة 5% من قيمة القرض.

لن تكون هناك حاجة لدفع رسوم إدارية.

الدفعة الأخيرة تكون قيمتها 30% مقسمة على 60 شهر.الفرص التمويلي مقداره 78 ألف ريال سعودي.

التأجير من البنك بسعر سيارة مختلف: