نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود 2021 تم طرحها أخيرا لكل المنتظرين لها، حيث يمكن للمواطنين بالمملكة السعودية أن يذهبوا لأي من فروع بن داود حول المملكة خلال فترة التخفيضات حتى يقوموا بشراء مختلف احتياجاتهم الشخصية والمنزلية بأسعار ممتازة، ويمكنك قبل الذهاب للمحل أن تتطالع مختلف العروض بالمقال التالي:

عروض بن داود 2021

1- يقدم لك بن داود تشكيلة كبيرة من الخضراوات والفاكهة الطازجة بأسعار مناسبة للغاية، فيمكنك على سبيل المثال شراء اليوسفي أو الجزر بـ 3,95 ريال سعودي.

2- بمناسبة السنة الجديدة يمكنك الذهاب لقسم المكسرات وشراء مختلف الأنواع بسعر أقل من باقي العام، فمثلا يمكنك شراء كيلو مكسرات مشكل بـ 53.95 ريال سعودي.

3- أما بالنسبة لقسم الجبن ومنتجات الألبان الأخرى، فيوجد مجموعة من المنتجات التي ستحصل عند شرائك لها على تخفيضات هائلة ومن ذلك كيلو الجبنة البيضاء قليلة الملح بسعر 19.95 ريال سعودي.

عــروض بن داود للحلوى والمخبوزات

تطرح الإدارة ضمن عــروض بن داود مجموعة متنوعة من الحلويات والمخبوزات بأسعار منخفضة ومن تلك المنتجات ما يلي:

1- كيك براون بيتي بسعر 99 ريال سعودي

2- كيك الصورة بالفانيلا بسعر 109 ريال سعودي

3- كيك السكر بالشوكولاتة بسعر 149 ريال سعودي

4- كيك الماريل بسعر 99 ريال سعودي

5- كيلو معمول بالتمر بسعر 35 ريال

6- كيلو ترمبة وعوامة بسعر 14.95 ريال

7- 22 قطعة معجنات مشكل بسعر 14.95 ريال

موعد عروض بن داود

تقرر أن تكون عروض بن داود الجديدة بمختلف فروعه حول المملكة من بداية الساعة الثامنة صباحا بيوم 15 جمادى الأول 1442، وحتى يوم 21 جمادى الأول 1442هـ، أو حتى نفاذ الكمية من مختلف المنتجات المطروحة ضمن العروض.

إن عروض بن داود 2021 تمشل أيضا فرع اللحوم والدجاج والأسماك، كما يمكن للزبائن أن يحصلوا على تخفيضات في فترة العرض على المعلبات بمختلف أنواعها.