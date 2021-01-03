نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج جوتن 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الجميع في إضفاء بعض الألوان الجديدة على الجدران، عند تجديد الأثاث أو عند الانتقال لمنزل جديد، وكثيراً ما يبحث الأشخاص عن شركات توفر الألوان العصرية والمميزة، ولذلك نقدم لكم كتالوج جوتن 2021 أفضل شركات الدهان في العالم، وهذا لأننا نعلم انك لا ترغب إلا في الأفضل، والدليل على أن شركة جوتن من أفضل الشركات هو أنها تملك أكثر من فرع فيما يزيد عن 100 دولة، وشركة جوتن من رواد الدهانات بالعالم، وهذا بما توفره من ألوان ذات خامات ممتازة، وعصرية، حيث قامت شركة جوتن بطلاء برج خليفة بالإمارات العربية المتحدة، وهذا الأمر قد ضاعف شهرة الشركة.

كتالوج جوتن 2021

شركة جوتن من أكبر وأفضل شركات الدهانات بالعالم، وتتميز الشركة بالألوان العصرية والمبهجة التي تقوم بإنتاجها واستخدامها في دهان الابنية، ولهذا فيتم استخدام دهانات جوتن في معظم المنازل، كما أن الشركة تقوم بابتكار الألوان من 60 عام وحتى اليوم، وتضم مكتبة الشركة ما يزيد عن آلاف الألوان من الدهانات، وفي الأعوام الماضية كانت البطاقات السنوية للشركة ذات ألوان جديدة، ولكن هذا العام 2021 يتم إعادة اكتشاف الألوان من جديد.

ولمشاهدة الألوان الجديدة من جوتن وأكودها، يمكنكم ذلك من خلال زيارة موقع جوتن، من هنا.

مزايا دهانات جوتن

كثير من الأشخاص بالسعودية يلجأون إلى استخدام طلاء جوتن، وهذا لأنها تتمتع بالكثير من المزايا، فدهانات جوتن تمتاز بقدرتها على تخبئة كل عيوب الحائط، وهناك بعض الأنواع القابلة للغسل، كما تتميز طلائات جوتن بأنها خالية من المركبات الكيميائية الضارة بالإنسان، فعند استخدام طلائات جوتن بغرفة مغلقة تظل جودة الهواء بالغرفة كما هي ولا تتغير أبدا.

دهانات جوتن

توفر شركة جوتن ما يزيد عن 128 لون، وكل لون يملك رقم معين مختلف عن اللون الآخر، ولأن الشركة تملك وكلاء كثيرين أصبحت تملك سمعة طيبة وكبيرة بالوطن العربي كله، بل في جميع أنحاء العالم، وهذا ساعدها في التقدم والتطور لتتمكن من الحصول على لقب أكبر شركات الدهانات في العالم، وإليك بعض أبرز درجات الدهانات في جوتن بأرقامها:

جاز وات رقم 7236.

سكاي لايت رقم 1624.

تايملس رقم 1024.

كلاسيك وايت رقم 9918.

اللون دريم ذو رقم 3154.

سينس رقم 1875.

اللون بليس ذو رقم 2374.

أيغ وايت رقم 1001.

هيث وايت رقم 4177.

رقم كلاسيك بلو هو 4062.

رقم ريفلكشن هو 1622.

وغيرها الكثير من الألوان والأرقام التي أصبحت مفضلة إلى المواطنين، لأنها تمتاز بالرقي والعصرية والتميز.

نتمنى أن تجد اللون الذي ترغب فيه لمنزلك في كتالوج جوتن 2021 ونعلم أنك سوف تجده بالكتالوج، لأن شركة جوتن مشهورة بألوانها المميزة الجديدة الجميلة والعصرية، والتي لا توجد بأي كتالوج آخر، نتمنى التوفيق لكم.