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عمر شويل - جدة نتيجة عام 2021 بالتقويم الميلادي، تشير إلى قدوم عام جديد وفقا للتقويم الذي وضع مع ميلاد يسوع، ويطلق على هذا التقويم كذلك اسم التقويم النصراني، والمسيحي، والغربي، ومن الجدير بالذكر أن هناك تقويمات مختلفة مثل التقويم الهجري والتقويم الشمسي، وكل منهم يشير لحدث ما.

نتيجة عام 2021

الشهر الأيام شهر يناير 1يناير يوم الجمعة : 31 يناير يوم الأحد شهر فبراير 1 فبراير يوم الاثنين : 28 فبراير يوم الأحد شهر مارس 1 مارس يوم الاثنين : 31 مارس يوم الأربعاء شهر أبريل 1 أبريل يوم الخميس : 30 أبريل يوم الجمعة شهر مايو 1 مايو يوم السبت : 31 مايو يوم الاثنين شهر يونيو 1 يونيو يوم الثلاثاء : 30 يونيو يوم الأربعاء شهر يوليو 1 يوليو يوم الخميس : 31 يوليو يوم الجمعة شهر أغسطس 1 أغسطس يوم السبت : 31 أغسطس يوم الثلاثاء شهر سبتمبر 1 سبتمبر يوم الأربعاء : 30 سبتمبر يوم الخميس شهر أكتوبر 1 أكتوبر يوم الجمعة : 31 أكتوبر يوم الأحد شهر نوفمبر 1 نوفمبر يوم الاثنين : 30 نوفمبر يوم الثلاثاء شهر ديسمبر 1 ديسمبر يوم الأربعاء : 31 ديسمبر يوم الجمعة

مناسبات عام 2021

التاريخ اليوم المناسبة 7 يناير الخميس عيد الميلاد المجيد 25 يناير الاثنين يوم ثورة 25 يناير 25 أبريل الأحد عيد تحرير سيناء 1 مايو السبت عيد العمال 2 مايو الأحد عيد الفصيح المسيحي 3 مايو الاثنين عيد شم النسيم 13 مايو الخميس عيد الفطر المبارك 14 مايو الجمعة أجازة الفطر المبارك 19 يوليو الاثنين يوم وقفة عرفة 20 يوليو الثلاثاء يوم عيد الأضحى 21 يوليو الأربعاء أجازة عيد الأضحى المبارك 23 يوليو الجمعة عيد الثورة 9 أغسطس الاثنين رأس السنة الهجرية 6 أكتوبر الأربعاء انتصار أكتوبر العظيم 18 أكتوبر الاثنين المولد النبوي الشريف

رمضان 2021

إن بداية شهر رمضان الكريم ستأتي تبعا لنتيجة عام 2021 وللتنبؤات الفلكية في يوم 13 أبريل 2021.

ومن المتوقع أن ينتهي شهر رمضان الكريم لهذا العام في يوم 12 مايو 2021، وبهذا سيكون عيد الفطر المبارك يوم 13 مايو.

إن نتيجة عام 2021 يمكنك أن تقوم بطباعتها أو شرائها من مختلف المكاتب، كما يمكنك أن تقوم بتوفيرها لطلابك أو موظفيك كهدية ببداية العام الجديد.