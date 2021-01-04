عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 70 % أقوى تخفيضات السعودية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية جديدة ومتنوعة دائمًا، فمع بداية السنة الميلادية الجديدة وبدايات موسم الشتاء توفر أسُواق هايبر ماركت عبد الله العثيم عدد من المأكولات اللذيذة، من أهمها مجموعة من المنتجات الرائعة والطازجة من إنتاج شركة زود الرائدة، بجانب عدد من أطباق الحلويات الشهية والصِحية والطازجة أقوى تخفيضات السعودية. عروض العثيم الأسبوعية أقوَى خصومات العثيم على البسكوت والكيك من العثيم: تخفيضات العثيم الصنف بسكويت بالتمر من إنتاج شركة زود، عرض ثلاث عبوات وزن العبوة الواحدة(240)جرام، ثمن العرض الحالي(14.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(19.50)ريال سعودي، بخصم 23٪، وتخفيض خمسة ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم اليوم الصنف كوكيز بالشكولاته من إنتاج شركة زود، عرض ثلاث عبوات وزن العبوة الواحدة(125)جرام، ثمن العرض الحالي(16.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(22)ريال سعودي، بخصم 23٪، وتخفيض خمسة ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف باوند كيك بنكهة الفانيلا من إنتاج شركة زود، عرض عبوتين بسعر عبوة واحدة، ثمن العرض الحالي(9.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(19.50)ريال سعودي، بخصم 45٪، وتخفيض عشرة ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم الأخيرة أقوَى تنزيلات العثيم على الحلويات من أسواق العثيم: عروض العثيم الأسبوعية الصنف طبق حلويات شرقية مشكلة حجم كبير، ثمن الطبق الحالي(22.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(29.95)ريال سعودي، بتخفيض سبعة ريال سعودي، وبخصم 24٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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