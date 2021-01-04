عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 50% تخفيضات 2021 ليس لها مثيل

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم أقوى التنزيلات دائماً توجد في سوبر ماركت بنده التي تجعلك تستمتع بأقوى تجربة شراء، حيث أن المتجر يفاجئ جميع عملائه الكرام بأجر العروض والتخفيضات على جميع منتجاتها الطازجة ليوم الجمعة 15 ديسمبر 2020 والتي تستمر معنا حتى نهاية هذا الشهر.

عروض بنده اليوم

أقوى خصومات هايبر بنده الـ 5 ريال سعودي يعتبر ماركت بنده واحد من أكبر المتاجر الموجودة على الساحة التسويقية ودائماً يعمل ليسعد العملاء عن طريق تقديمه لأقوى العروض على جميع منتجاتها:

عروض بنده الأسبوعية 2 كيلو موز فلبيني 5 ريال، حلاوة طحنية سادة الجميل 500 جرام 5 ريال سعودي، 500 جرام جبن أبيض كريم هنغاري 5 ريال سعودي، تورتيلا الأمراء 360 جرام 5 ريال سعودي.

تخفيضات بنده كيلو معجون التمر محلي تمارا 5 ريال سعودي، 500 جرام سكر محلى تمارا 5 ريال سعودي، 500 جرام تمر خلاص ذهبي محلى تمارا 5 ريال سعودي.

خصومات بنده 250 جرام بودرة الثوم 5 ريال سعودي، 250 جرام كزبرة مطحونة 5 ريال سعودي، 250 جرام فلفل أسود مطحون 5 ريال سعودي.

تخفيضات بنده نهاية العام

يقدم لكم ماركت بنده عروض وتخفيضات على كل المنتجات والسلع المتاحة داخل الهايبر، وهذه العروض مستمرة معكم حتى نهاية العام ومع بداية عام ميلادي جديد سوف تحصلون على مجموعة عروض أقوى: