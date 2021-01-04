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عمر شويل - جدة توفر أسواق المزرعة في المملكة العربية السعودية عروض اسواق المزرعة اليوم الاثنين 4 يناير 2021 المنطقة الجنوبية وتتوفر هذه العروض لجميع فروع أسواق المزرعة في المنطقة الجنوبية مثل مدينة جدة ومدينة جازان وأبو عريش والباحة وآبها وبلجرشي وتبوك وضباء وينبع وجميع مدن ومناطق المنطقة الجنوبية في السعودية، وتوفر أسواق المزرعة عروض نصف السعر وهي عروض يتم توفيرها بشكل أسبوعي للجميع لكي يستطيعوا الاستفادة من هذه الخصومات المميزة التي توفرها أسواق المزرعة كل أسبوع.

عروض اسواق المزرعة اليوم الاثنين 4 يناير 2021

تشمل عروض المزرعة اليوم الاثنين العديد من المنتجات الطازجة التي تتوفر بنصف السعر فقط مثل الفراولة التي تتوفر بسعر 2.95 ريال بدلا من 6.95 ريال، والبرتقال الذي يتوفر بسعر 2.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال، والليمون الذي يتوفر بسعر 4.45 ريال للكيلو بدلاً من 8.95 ريال، والطماطم التي تتوفر بسعر 2.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

تشمل عروض اسواق المزرعة اليوم العديد من أنواع الجبن المختلفة التي تتوفر بنصف السعر فقط وأيضا اللحوم المختلفة يمكنك الحصول عليها بنصف السعر مثل لحم مفروم ولحم بقر والعديد من أنواع اللحوم الشائعة الأخرى، وتضم عروض المزرعة العديد من المعلبات المختلفة مثل لحم التونة الذي يمكنك الحصول عليه بسعر 3. 45 ريال بدلاً من 4. 95 ريال ومياه للشرب وبذور دوار الشمس معلب وطماطم مقشرة معلبة وزيت نباتي للطبخ.