نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات جرير للعام الجديد على المعدات المكتبية الأساسية ومستلزمات الدراسة.. تعرف على قائمة الأسعار بعد التخفيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة jarir bookstore مكتبة جرير بالمملكة، عروض جرير اليوم تقدم مكتبات جرير بالسعودية أفضل العروض عن جميع ما يحتاجه المنزل السعودي الحديث، حيث الأجهزة الإلكترونية المميزة والرائعة، وتقدم أيضًا عروض مكتبة جرير للجوالات والهواتف الذكية، وتقدم أقوى وأضخم عروضها عن جميع الأدوات المكتبية والمدرسية، ومن أغراض مكتبات جرير تجارة الجملة والتجزئة. عروض جرير على معدات مكتبية أساسية للعام الجديد تخفيضات جرير ركسيل قطاعة الورق والبطاقات، Auto+60X، السعر 1149 ريال سعودي.

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عروض مكتبة جرير آلة تغليف حراري، جي بي سي، فيوجن 3000 ال ايه 3، السعر 809 ريال سعودي.

جرير وآلة تغليف حراري وغير حراري، 120×180، داهل بسعر 495 ريال سعودي.

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مكتبة جرير وآلة تغليف حراري وغير حراري، 70413، داهل السعر 149 ريال سعودي.

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مكتبة جرير كونتيجو، ويست لوب، كوب السفر، بارد/ ساخن، السعر 135 ريال سعودي.

تخفيضات جرير كريديز، قارورة ماء، بارد، 1,32 باينت، 750,00 مل، 55 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بو، مينج، كوب، ماء، بارد/ ساخن، 350,00 مل، اللون أزرق، السعر 39 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير ثيرمو، ماج، Tumbler، بارد/ ساخن، 400,00 مل، 55 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات جرير للعام الجديد على المعدات المكتبية الأساسية ومستلزمات الدراسة.. تعرف على قائمة الأسعار بعد التخفيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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