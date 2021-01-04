نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الثقافية المغربية 4 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الثقافية المغربية 4 يتغير حسب الأقمار الصناعية المختلفة، ولذا عليك معرفة التردد الخاص بقمرك حتى تتمكن من متابعة المحتويات المختلفة المقدمة من قبل قنـاة الثقافية المغــربية 4. ما تقدمه قناة الثقافية المغربية 4 تحاول قناة الــثقافية المغربية أن تقدم محتويات ثقافية وتعليمية مختلفة للجمهور المغربي بشكل أساسي، ومن برامج القناة: برنامج مبدعون: وخلاله يتم عرض مجموعة من المبدعون والمبتكرون للجمهور، وذلك لعرض مواهبهم، وأيضا حتى تكون بمثابة حافز مشجع للمغربيين. برنامج تعلم الأمازيغية: ويعد هذا البرنامج من البرامج المهمة جدا بالنسبة للشعب المغربي، حيث يعرض لهم اللغة الامازيغية الخاصة بهم. برنامج ألغاز في التاريخ: فمن خلاله يمكنك أن تتعرف على معلومات مختلفة عن التاريخ المغربي، وما حدث في البلاد في السابق، وذلك على هيئة ألغاز وأسئلة مختلفة. برنامج أنفاس مسرحية: وهنا تعرض لك القناة فن المسرح الجميل، وا يتواجد به من إبداع في التمثيل، فيمكنك مشاهدته على سبيل التعلم والتسلية كذلك. مميزات قناة الثقافية المــغربية تتميز القناة بما تقدمه من محتوى تثقيفي وتعليمي، والذي يعد هاما للغاية بالنسبة لأي مجتمع حتى يتطور ويتقدم. تهتم قناة الثقافية المــغربية 4 بجمهورها من الكبار والصغار على حد سواء، وذلك حتى تتمكن من توصيل رسالتها للمغرب أجمع. تتميز القناة بعنايتها الكبيرة باللغة الأمازيغية، والتي تعد لغة الشعب المغربي القديمة، وهذا يدل على عناية الثقافية المغربية بالثقافة القديمة. تردد قناة الثقافية المغربية 4 القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 11514 رأسي عرب سات 12683 رأسي هوت بيرد 10873 رأسي إن تردد قناة الثقافية المغربية 4 يساعدك بالطبع على متابعة القناة والتعرض لك محتوياتها، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك متابعة القناة من أي مكان بالعالم ليس بالمغرب فقط.

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