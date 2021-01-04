نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشروق السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الشروق السودانية هو ما يبحث عنه الكثيرون وبخاصة في دولة السودان، وذلك حتى يتمكنوا من متابعة المحتوى الذي تبثه القناة، حيث تعرض الشروق برامج مسلية وجادة، وهي بذلك توفر احتياجات مختلف الأفراد.

ما تقدمه قناة الشروق السودانية

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج في المجالات المختلفة، ومن تلك البرامج:

برنامج صباح الشروق: وهو برنامج يأتي في الصباح الباكر، وذلك حتى يعرض بعض الأخبار المتعلقة بالسودان بخاصة، ومن ثم يتم مناقشنتها مع المختصين. برنامج غناوي وحكاوي: وذلك يعبر عن الجانب الترفيهي الي تبثه القناة، حيث يتم عرض بعض الأغاني السودانية، مع عروض استعراضية. نشرات محلية: وتلك يتم بثها على مدار اليوم، حيث يعرض للجمهور موجز مختصر عن أهم الأخبار المحلية التي تحدث خلال اليوم. زمن الرياضة: وذلك هو البرنامج الرياضي بالشروق، حيث يقدم المذيع بعض الأخبار الرياضية، وأهم المباريات التي ينتظرها المواطن السوداني.

مميزات قناة الشروق

من أهم مميزات قناة الشروق التنوع في محتواها بدرجة كبيرة جدا، حيث يعرض على مدار اليوم موضوعات بمجالات مختلفة لجمهور متعدد الاهتمامات. تحرص القناة بشكل كبير على المواطن السوداني وإلمامه بالأخبار المتعلقة بدولته، لذا يحتاج السودانيون إلى التعرف على تـردد قـناة الشروق السودانية الحالي. تحرص قناة الشروق فيما تقدمه من برامج على الثقافة المجتمعية السودانية، فلا تعرض محتويات مخلة بالأداب العام ولا العرف السوداني.

تردد قناة الشروق السودانية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 11411 أفقي بدر سات4 11353 رأسي عرب سات 12532 أفقي سهيل سات 11350 رأسي

يعد تردد قناة الشروق السودانية من المعلومات الهامة التي يحتاجها المواطن السوداني، لذا يجب متابعة الترددات الجديدة للقناة حتى لا تجدها خارج الخدمة على تلفازك.