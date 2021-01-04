نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا 24 في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن تردد قناة ليبيا 24 من الأمور الهامة جدا أن تعلمها حتى تستطيع توفير القناة على تلفاز، وتقدم قناة ليبيا 24 برامج متنوعة، ولكنها بالأساس قناة إخبارية تعنى بالشأن الليبي وما يحدث فيه.
ما تقدمه قنـــاة ليبيا 24
- برنامج ليبيا هذا اليوم: يعرض هذا البرنامج موجز لأهم الأحداث التي جرت بالمجتمع الليبي على مدار اليوم، وذلك في مختلف المجالات ( الرياضة والمجتمع، والسياسة)، وذلك من خلال قناة ليبيا 24 الحالي.
- برنامج لقاء خاص: ينعقد هذا البرنامج على قناة ليبيا 24 حتى يتم استضافة أحد أهم الشخصيات بالمجتمع الليبي، وذلك لمناقشة بعض القضايا المجتمعية والسياسية.
- برنامج مع الناس: ويعرض هذا البرنامج حال المجتمع اللبيبي، وقصص الطبقات التي تعاني بالمجتمع، وذلك حتى تحاول القناة مع مشاهديها والسلطات أن يوجودا حلا لتلك المشكلات المعروضة.
- البرنامج الثقافي: وهو برنامج يتطرق إلى الفنون الشعبية والغناء الليبي، وغير ذلك من الجوانب الثقافية بالمجتمع الليبي.
مميزات قناة ليبيا 24
- تتنوع المحتويات والبرامج التي تعرض على قناة ليبيا 24 كثيرا، حيث يستطيع المواطن إيجاد اهتمامه أيا كان على القناة.
- إن قناة ليبيا 24 تحاول أن تكون على مستوى عالي من الحداثة، أي أنها تعرض ما يحدث فور حدوثه.
- تقدم القناة في جانب من برامجها معلومات طبية وصحية، وذلك حرصا منها على صحة المواطن الليبي.
- لا تهتم القناة فقط بالشأن الليبي بل تحاول أن توسع دائرة اهتماها لتشمل المجتمع العربي بأسر.
تردد قناة ليبيا 24
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|نايل سات
|11373
|أفقي
إن تردد قنـــاة ليبيا 24 يمكنك الحصول عليه بسهولة، وذلك من خلال الإنترنت، ولكن عليك متابعة الترددات الجديدة للقناة حتى تظل القناة تقدم خدماتها إليك في كل وقت.
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