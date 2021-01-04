نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملاهي الحكير لاند المزار الترفيهي الأفضل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد ملاهي الحكير لاند من أفضل المزارات السياحية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث يستمتع بزيارتها جميع الأشخاص من مختلف الأعمار للاستمتاع بمختلف الألعاب الموجودة بها وخوض تجربة ممتعة وعطلة لا تنسى هناك، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص تلك الملاهي الترفيهية وعنوانها والألعاب الموجودة بها.

ملاهي الحكير لاند

معلومات عن الملاهي ومميزاتها:

يعد هذا المكان من أفضل الأماكن الترفيهية في الرياض وقد اكسب شهرته الواسعة لعدة أسباب منها:

تم بناء هذا المكان على مساحة شاسعة من الأراضي الخضراء.

يتيح لك المكان فرصة للمشي في الاماكن الخضراء والحدائق والتنزه في الهواء الطلق.

يوجد بالملاهي بحيرة جميلة يمكنك التنزه بجانبها والتقاط الصور.

تحتوي الملاهي على مجموعة متنوعة من الالعاب التي تناسب الكبار والصغار.

يوجد في الملاهي قسم خاص للسيدات.

تتمتع الملاهي بتصميم خارجي مميز تجعلها تبدوا مثل القلعة مع ألوان رائعة مع تصميم داخلي جذاب.

تم تصميم الديكور الداخلي على شكل أفضل الاماكن الأثرية والتاريخية والمعالم الموجودة في المملكة.

تم تخصيص جزء كبير من الملاهي ليضم مجموعة كبيرة من الكافيهات والمطاعم والتي يمكنك التوقف عندها وتجربة أشهى المأكولات والمشروبات وبأسعار في متناول الجميع.

توفر الملاهي أيضاً أماكن بها محلات للسوق فيمكنك شراء مختلف الملابس والاكسسوارات منها بأشهؤر البرندات ومختلف الأنواع.

أفضل الألعاب في ملاهي الحكير لاند:

تجذب ملاهي الحكير اهتمام الشباب بسبب الألعاب الموجودة بها والتي تجعلهم أكثر حماسة وتشويق لتجربتها مرة أخرى من أشهر تلك الألعاب:

لعبة ترامبولين والتي تعد من أشهر وأكبر الألعاب في الملاهي وتقع في منتصفها على مساحة كبيرة ومفتوحة

يوجد أيضاً لعبة الأرجوحة الطائرة والدولاب.

يمكنك تجربة ألعاب السيارات والعجلة الدوارة.

توجد ألعاب إلكترونية كهربائية في الأماكن المغلقة من الملاهي.

توجد العديد من الألعاب المائية في الملاهي وأماكن تناسب الأسرة.

تقع ملاهي الحكير لاند في منطقة الدائري الشرقي بالرياض وتفتح أبوابها كل يوم لاستقبال الزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، كما يخصصون يومي الخميس والجمعة للنساء .

يمكنك الحصول على تذكرة الدخول والتي تشمل لعبتين مجاناً بخمسين ريال سعودي أو يمكنك طلب تذكرة تحتوي على جميع الألعاب ب79 جنية غير شاملة لعبة الترامبولين التي لها تذكرة منفصلة ب25 ريال سعودي.

من أهم قوانين المدينة الحفاظ على نظافة الملاهي وعدم إلقاء القمامة بها بالإضافة إلى عدم استخدام الموبايل بالكاميرا حفاظاً على سلامة جميع المواطنين هناك.