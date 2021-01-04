نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا السعودية للمنسوجات 2021 وخصومات تصل إلي 70% عروض السنة الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايكيا السعودية للمنسوجات ، تعد شركة ايكيا من أهم وأكبر وأشهر الشركات بالمملكة العربية السعودية، تقوم شركة ايكيا بتقديم العديد من الحلول المميزة في صناعة المطابخ، والأثاث المنزلي، وجميع المستلزمات والاكسسوارات التي تتعلق بديكور الحمامات والمطابخ، تقدم شركة ايكيا أفضل الخصومات والتخفيضات على أسعار منتجاتها. عروض ايكيا السعودية للمنسوجات عروض ايكيا سجاد غزل مسطح، بسعر 1,028 ريال سعودي.

سجاد غزل مسطح، بسعر 1,028 ريال سعودي. ستائر مع رباط، 1 زوج، 300×145سم، بسعر 149 ريال سعودي.

سجاد وبر طويل، 200×200 سم بسعر 387 ريال سعودي.

سجاد وبر قصير، 300×200 سم، بسعر 5,362 ريال سعودي.

كرسي استرخاء طويل ذو ذراعين، بسعر 1,587 ريال سعودي.

منصة ذات مقعدين، بسعر 1,259 ريال سعودي.

رف عرض 32×76 سم بسعر 35 ريال سعودي.

طاولات متداخلة، طقم من ثلاثة، بسعر 195 ريال سعودي.

خزانة مع أبواب، بسعر 264 ريال سعودي.

منصة أطفال، بسعر 152 ريال سعودي. عروض ايكيا أدوات المطبخ وأواني المائدة منشفة شاي بسعر 9 ريال سعودي.

حامل أدوات طعام، 13×13 سم بسعر 19 ريال سعودي.

مفرش أطباق، 33×45 سم بسعر 6 ريال سعودي.

صينية، 33×33 سم بسعر 8 ريال سعودي.

منشفة شاي، 70×50 سم بسعر 9 ريال سعودي، عروض ايكيا علي الأثاث .

. مزهرية، بسعر 21 ريال سعودي.

مصباح معلق، بسعر 111 ريال سعودي.

عرض خاص خزانة للحائط، مصممة باللون الأبيض، مقاس 64×30×60 سم بسعر 186 ريال سعودي.

كنبة باللون الرمادي المعتدل، مزودة بثلاث مقاعد مريحة، بسعر 2367 ريال سعودي. عروض ايكيا الأسبوعية Ikea عروض ايكيا السعودية خزانة زجاجية عمودية، مزودة بباب زجاجي، مقاس 163×43 سم باللون الأسود ، البني بسعر 227 ريال سعودي.

خزانة زجاجية عمودية، مزودة بباب زجاجي، مقاس 163×43 سم باللون الأسود ، البني بسعر 227 ريال سعودي. قطعة للتخزين أنيقة، باللون الأبيض، مقاس 128×50×60 سم بسعر 324 ريال سعودي.

دولاب ملابس تصميم مفتوح، مصمم باللون الرمادي الغامق، مقاس 173×120 سم بسعر 647 ريال سعودي.

عرض خاص رف للحائط مصمم باللون الأبيض، يوحي بالفخامة والأناقة، مقاس 64×30×60 سم بسعر 104 ريال سعودي.

عرض غطاء لحاف، KALLFRANE بسعر 67 ريال سعودي.

غطاء لحاف، 2 كيس مخدة، SILVERFRYLE بسعر 60 ريال سعودي.

عرض غطاء لحاف، مخدة KUNGSBLOMMA بسعر 67 ريال سعودي.

عرض غطاء لحاف، مخدة SKOGSALM بسعر 98 ريال سعودي.

عرض 1 زوج ستائر مقاس 300×145 سم بسعر 75 ريال سعودي، PRAKTKLOCKA.

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