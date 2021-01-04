نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايفون Avon السعودية للعناية بالبشرة من 17 جمادي الاول 1442 حتى 18 جمادي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ايفون Avon السعودية الحملة الخاصة بالعام الجديد 2021، تبدأ مع بداية العام من يوم الجمعة 1 يناير 2021 والموافق 17 جمادي الأول 1442، أقوى عروض مستحضرات العناية بالبشرة من مرطبات طبيعية للبشرة، ماسكات تفتيح، ماسكات ترطيب وتنظيف، مستحضرات تجميل متعددة الأنواع وتشتمل على عروض ماسكارا، عروض العطور، عروض كريمات البشرة، عروض أحمر الشفاه، والعديد من العروض الخاصة بالعناية بالبشرة لتستعيدين شباب بشرتك، وتستمر العروض طوال الشهر وحتى يوم 18 جمادي الأول 1442، ويمكنكم تصفح صور عروض ايفون السعودية للعام الجديد فيما يلي.

عروض ايفون Avon السعودية

عرض كريم أساس Avon True Colour تغطية مشرقة تمنحك ضي، ملطف للبشرة بسعر 43 ريال سعودي.

عرض كريم أساس ايفون Ultra MATTE مطفي يمنحكِ مظهر خالي من اللمعان بسعر 43 ريال سعودي.

عرض أحمر شفاه Color Trend بألوان حيوية وعصرية بسعر 23 ريال سعودي.

عرض مظلل العيون البراق Avon Jelly Eye Glaze بسعر 35 ريال سعودي.

عرض قلم تحديد الشفاه الثنائي يمنحكِ لونين مختتلفين لتحديد الشفاه وتلوينها بسعر 48 ريال سعودي.

عرض بودرة الحواجب من Avon True بسعر 33 ريال سعودي.

عرض أحمر شفاه mark بحبيبات اللؤلؤ البراقة بسعر 46 ريال سعودي.

عروض ايفون للعناية بالبشرة

كريم العناية بمحيط العين من Anew Lifting Duel Eyes System by Avon بسعر 72 ريال سعودي.

كريم للتخلص من الهالات السوداء حول العينين من Anew Dark Circles Corrector Dual Eye System by Avon بسعر 72 ريال سعودي.

قناع مطاطي يرطب البشرة ويعزز مرونتها بسعر 18 ريال سعودي.

عرض كريم النهار المتطور بمعامل حماية من الشمس SPF 25 من Anew Platinum Day Lifting بسعر 96 ريال سعودي.

كريم ليلي لنضارة البشرة أثناء النوم من Anew Platinum Night بسعر 96 ريال سعودي.

جمعنا لكم أفضل عروض ايفون Avon السعودية للعناية بالبشرة بما تتضمنه من كريمات ومرطبات للبشرة نهارًا وليلًا، وتشتمل العروض أيضًا على مستحضرات التجميل ومنتجات المكياج عالية الجودة والمواصفات في حملة أيفون Avon الجديدة لشهر يناير وعروض العام الجديد، ونوافيكم بأجدد عروض السعودية فور صدورها فتابعونا.