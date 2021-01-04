نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الإلكترونيات العثيم بداية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات العثيم ، عروض العثيم لمجموعة الإلكترونيات وبعض أدوات المطبخ بأسعار رائعة، شاشة توشيبا ال اي دي 43 بوصة بسعر 769 ريال، شاشة ميكروديجيت ال اي دي 40 بوصة بسعر 549 ريال، جوال سامسونج اي 01 كور 16 جيجا بسعر 289 ريال، جوال فيفو واي 30 بسعر 735 ريال، شاشة شارب ال اي دي 42 بوصة بسعر 699 ريال، شاشة اور ال اي دي 43 بوصة بسعر 569 ريال، جوال هونر 10 أكس لايت 128 جيجا بسعر 709 ريال، جوال هواوي واي 7 بي 64 جيجا بسعر 629 ريال، شاشة اروينو ال اي دي سمارت 40 بوصة بسعر 599 ريال، شاشة دورا ال اي دي 32 بوصة بسعر 369 ريال، تابلت لينوفو ام 10 بسعر 689 ريال، تابلت هواوي تي 3 بسعر 625 ريال.

عروض العثيم اليوم

عروض الإلكترونيات العثيم ، قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 315 ريال، مايكرويف كليك اون 20 لتر ديجيتال بسعر 169 ريال، فرن نيكاي كهربائي 45 لتر بسعر 219 ريال، صانع طعام جيباس 4×1 بسعر 99 ريال، مكنسة هومر كهربائية 129 ريال، خلاط هومر مع مطحنة 2×1 1.5 لتر بسعر 59 ريال، غسالة هومر حوضين 5 ك بسعر 329 ريال، مقلاة السيف الصحية برو 9 لتر 1800 واط بسعر 399 ريال، طقم قدر كاسا بونيتا 12 حبة بسعر 175 ريال، قدر كاسا بونيتا بغطاء 32 سم بسعر 47.95 ريال، مقلاة بطاطس بانيكس بسعر 177 ريال، قدر طهي ارز بانيكس ستانلس بسعر 79 ريال، زبدية زجاج 3.7 لتر بسعر 18.50 ريال.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

قدر هوم واي ماربل 8 حبة بسعر 149 ريال، باصرة 5 لتر بسعر 59 ريال، طقم قدر فالبرو 12 حبة بسعر 175 ريال، قدر ضغط لامبرت 9 لتر بسعر 75 ريال، مقلاة ترست 28 سم + 24 سم + هدية بسعر 34.95 ريال، مقلاة لامبرت عميقة 30 سم بسعر 21.95 ريال، قدر هوم واي ماربل 30 سم بسعر 52 ريال، كانك قهوة لامبرت 7.5 سم ، 9.5 سم ، 10.5 سم بسعر 18 ، 19 ، 20 ريال، قاعدة قارورة ماء رويال فورد بسعر 24.95 ريال، سطل برينس وير مع مساحة 14 لتر بسعر 32 ريال.

أقوى عروض العثيم

اكياس نفاية سانيتا ابو ربطة 50 جالون بسعر 16.95 ريال بدلا من 23.75 ريال، ورق مطبخ سانيتا جيبسي روا 1500 حبة بسعر بسعر 10.95 ريال بدلا من 17.50 ريال، مناديل وجة هلا كيس 10×180 منديل بسعر 19.95 ريال بدلا من 25.25 ريال، معجون سيجنال مكافح تسوس 120 مل بسعر 5.95 ريال بدلا من 7.75 ريال، فرشاة أسنان كلوس أب كلين ناعم بسعر 8.95 ريال بدلا من 15.95 ريال.