نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو الدمام اليوم 3 يناير حتى 5 يناير 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض نستو الدمام خصومات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية بالشعر والبشرة مثل انشانتر لوشن منوع، وانشانتر بودرة، وبوندز بودرة منوع، وفيراند لوفلي كريم بالفيتامينات، وجيليت بلو 2 بلس موس، واكس رذاذ معطر للجسم، وأردي ال لوشن بالبابايا، وجل صبار الألوفيرا، وصانسيلك شامبو للشعر منوع، وراديان كريم مساج للألم، وأولاي كريم للبشرة يوم، هيمالايا صابون، وانشانتر صابون تجميل، ودابور هيربال جل مرطب، وريكسونا مزيل عرق، وصانسيلك شامبو للشعر منوع، دوف كريم للبشرة، وفيرس سائل لغسيل الصحون بالليمون، وفلو مسحوق غسيل منوع، وايفر مسحوق غسيل أبيض، وبرسيل باور جل منوع، وداوني المركز منعم الملابس، وبريل سائل لغسيل الصحون، وكاوريكس مبيض ملابس، وسوبر وايت منظف بودرة.

عروض نستو الدمام

تحتوي عروض نستو على تخفيضات علي منتجاتها والتي تعد من أروع المنتجات التي يذهب الجميع لتسوق منها والتي هي تتكون من جميع أنواع الأدوات المنزلية مثل هوم فور يو مجموعة طبخ، وهوم فور يو ترمس، ورويال برنس ترمس، وكلاسيك ورويال فورد مجموعة أدوات نايلون للمطبخ، ورويال فورد مقلاة، ورف اطباق بسكويت ويفر 2 طبقات مع قاعدة، ولفة تغطية البليت، وهوم فور بو مضرب يدوي، ومطحنة ثوم وسط خشب، وفحم خشبي كوش، وولاعة فحم، ومشواه ويوجد أيضا جميع أنواع الشاشات والموبيلات مثل تلفزيون جيباس الذكي فل إتش دي 43 بوصة، وامبيمس تلفزيون ذكي ليد 32 بوصة جلوريا، وكيوكسيا بطاقة ذاكرة سعة، وبي أن رأس مصباح، وسماعات مكبرة صوت لاسلكي محمول، وامبيكس شاشه ال أي دي 40 بوصة، وشاومي هاتف ريدمي 98.

تمر عجوة المدينة 24.95 ريال.

لوز امريكي وسط 27.95 ريال.

مكسرات كاجو محمر 39.95 ريال.

لحم بقر بدون عضم بلدي 30.95 ريال.

لحم غنم هندي 44.95 ريال.

كبدة غنم طازجه 24.95 ريال.

لحم بقر بالعضم بلدي 19.95 ريال.