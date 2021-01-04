حقيقه فتح حساب المواطن باب التسجيل من جديد

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محمد سياف - ابو ظبي - يعد حساب المواطن من أحدث التطبيقات و المشاريع التي أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية مؤخراً حيث انطلق الإعلان عنه في أواخر شهر ديسمبر من عام 2017، و تسعي حكومة المملكة بأن يكون وسيلة من وسائل دعم مواطينها السعوديين و تخفيف الأعباء الواقعه علي كاهلهم حيث تقدم الدولة من خلاله دعماً مادية للأشخاص الذين يعانون من قلة الدخل المادي الخاص بهم و ذلك لعدم توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع السعودي نظرا للتوسع الاقتصادي الرهيب الحادث حالياً و خصوصاً لما تمر به البلاد و كافه الاقتصادات العالمية من حالة الركود جراء جائحة كورونا من أوائل يناير الماضي لعام 2020 من مدينة وهان الصينية و منها إلي جميع أنحاء العالم وصولاً إلى المملكة العربية السعودية، و يندرج حساب المواطن ضمن الرؤية الموضوعه من قبل المملكة العربية السعودية حتي عام 2030، فكل ما يقوم به البرنامج المطروح هو اعاده هيكله و تدوير لمصادر الدخل المادي المختلفة في المملكة و توزيع الدعم المادي بشكل نقدي يتم إيصاله مباشرةً لمن يستحقه طبقا للقوانين و القواعد الموضوع مما يدعم يؤدي إلى زياده الترشيد في استهلاك الإمكانيات المتاحة.

كيفيه التسجيل في حساب المواطن السعودي

قم بتسجيل الدخول عبر البوابة الرئيسية لحساب المواطن السعودي.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهويه الوطنية .

قم بكتابة المعلومات الشخصيه الخاصه بك في منتهي الدقة و العناية في الأماكن المخصصة لها مثل (الإسم_ العنوان_رقم الجوال أو الهاتف المحمول).

سوف تصل لك رسالة نصية عبر هاتفك تشتمل على الرقم السري.

قم بكتابة الرقم السري في المكان المخصص له.

ثم قم بالضغط على تغيير الرقم السري و قم بتعيين رقم آخر يناسبك و ذلك لزياده مستوي السرية و الآمان.

قم بالضغط على على نافذه ( استكمال تعبئة طلب التسجيل).

قم باستكمال عمليه التسجيل بملئ باقي بياناتك الشخصية عن عدد الافراد التابعين لك و الحالة الاجتماعية و الصحية.

قم بملئ بيانات حسابك البنكي.

سوف يقوم القائمين على برنامج حساب المواطن بالتأكد من صحه المعلومات المسجله من قبل المسجلين بالخدمه و بعدها يتم قبول طلبك ثم بعدها يمكنك الاستمتاع بكافة الخدمات التي يقدمها البرنامج.

الأشخاص المستحقين للدعم من خلال حساب المواطن

الأم السعودية المتزوجة من شخص غير سعودي الجنسية.

الأسر سعودية الجنسية و المقيمين إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية حيث لابد من إثبات عدم خروجهم خارج حدود المملكة لمدة تتجاوز ال 90 يوما في ال 12 شهر الماضي.

الأفراد السعوديين المستقيلين بشرط (اتمامهم سن ال 18 عاما).

الأفراد الذين يملكون بطاقات التنقل .

حقيقة فتح حساب المواطن اعاده التسجيل مرة أخري

قام حساب المواطن بالرد علي الشائعات التي تخص إعادة فتح التسجيل به مرة أخرى فيما يتعلق بالمواطنين الذين يرغبون في الحصول على دعم مادي.

وأكد برنامج حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقعه تويتر يوم الاربعاء الماضي الموافق يوم 30 من شهر ديسمبر، أنه قد إيقاف استقبال الطلبات الجديدة من قبل المتقدمين بطلب الحصول على الدعم المادي،و أعلن أنه لازال لا يوجد تاريخ معين لإعادة فتح التسجيل، حيث سوف يتم مراجعة الضوابط بشكل دوري.

و قد ترك برنامج حساب المواطن مهلة زمنية لكل المشتركين به منذ العاشر من شهر يونيو الماضي حتي نهاية عام 2020 لرفع كافة الملفات المطلوبة و ذلك كشرطاً اساسياً للإستمرار في الحصول علي الدعم المادي.

و يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن من خلال هذا الرابط.

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