نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلة عروض هايبر وان اليوم 5 يناير 2021 حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عروض هايبر وان اليوم الجديدة 5 يناير 2021 والتي تستمر حتى نفاد الكمية وتقدم هايبر وان عروض تشهد خصومات وأقوى التخفيضات ويمتلك هايبر وان العديد من الفروع المختلفة في مصر أبرزها في الإسماعيلية والإسكندرية وفرع الشيخ زايد والعديد من فروع هايبر وان المختلفة في العديد من محافظات ومدن مصر.

مجلة عروض هايبر وان

تقدم مجلة عروض هايبر وان عروض مميزة على شاشات التلفزيون بمختلف أنواعها مثل شاشات سامسونج بأحجام مختلفة وتوفر هايبر وان خصومات مميزة للغاية تصل حتى 40% على أسعار شاشات التلفزيون لكي يستطيع الجميع الاستفادة من هذه الخصومات المميزة ويمكنك الاطلاع على جميع العروض من خلال الصور المتواجدة في الأسفل.

توفر مجلة عروض هايبر وان شاشه سامسونج ليد حجم 43 بوصة تعمل بدقة FHD بسعر 4999 جنية بدلاً من 5500 جنية، ويمكنك الحصول علي شاشة سامسونج حجم 43 بوصة وبدقة 4K بسعر 5399 جنية بدلاً من 6099 جنيه، وتوفر عروض هايبر وان شاشة سامسونج بجودة HD بحجم 32 بوصة بسعر 2699 بدلاً من 2999 جنية، ومن ضمن عروض هايبر وان اليوم شاشة تورنيدو حجم 58 بوصة بجودة 4K بسعر 6299 جنية بدلاً من 7499 جنيه، والكثير من الشاشات الأخرى المتوفرة ضمن عروض هايبر وان اليوم التي يمكن للجميع الاستفادة منها.