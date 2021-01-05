عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 70 % تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض بنده داخل المملكة العربية السعودية لا تفوت على عدد كبير من الأجهزة المنزلية الكهربائية، حيث توفر أَسواق هايبر ماركت بنده منتجات رائعة بخصومات تصل لأكثر من خمسين بالمائة، ومن أهم هذه المنتجات أجهزة المطبخ من خلاطات وعصّارات ومطاحن وقطاعات، بجانب أجهزة منزلية أخرى مثل المكانس الكهربائية، كل ذلك بأقل الأسعار وأعلى الجودات.

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الصنف مقلاه بدون زيت مع خَلاط من ماركة فيليبس، ثمن العرض الحالي(599)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1140)ريال سعودي، بتخفيض(450)ريال سعودي، وبخصم 48٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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خصومات بنده الصنف خلاط مزود بمطحنتين مع قطاعة من ماركة أريتي، اللون أبْيض رمادي، ثمن العرض الحالي(149)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(310)ريال سعودي، بتخفيض(160)ريال سعودي، وبخصم 52٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات بنده الصنف مكنسة كهربائية من ماركة أريتي بدون كيس، عرض واحدة مع واحدة مجانًا، ثمن العرض(279)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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