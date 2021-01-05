عروض جرير الأسبوعية خصم لمدة أسبوع على جميع المنتجات يصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية تأتيكم على مجموعة متميزة من الهواتف الذكية، تقدمها مكتبات جرير من أكبر الشركات المتخصصة في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة والمتطورة، ومن أهمها شركة باناسونيك العالمية، وشركة رَيلمي المتصدرة الأسواق والمبيعات في الآونة الأخيرة، توفرها بأقل الأسعار وأحدث الإنتاجات وبمُختلف الأحجام والسعات، بمناسبة بداية العام الجديد. عروض مكتبات جرير تنزيلات جرير على هواتف باناسونيك من مكتبات جرير: خصومات جرير الصنف هاتف ذكي من ماركة باناسونيك الوجا أيه فور، سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجا بايت، اللون أزرق، الجيل الرابع 4G، ضمان عامان، الشاشة بمقاس 5.2 إنش، دقة وضوح الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية خمسة ميجا بيكسل، معالج رباعي النواة، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، بشرِيحتين، حجم ذاكرة النظام العشوائية ثلاثة جيجا بايت، ثمن الهاتف الحالي (491.76) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات جرير الأسبوعية خصومات جرير على هواتف ريلمِي من مكتبات جرير: عروض جرير الأسبوعية الصنف هاتف ذكي من ماركة رَيلمي 7 Pro، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، اللون Mirror Silver، الجيل الرابع 4G، الشاشة بمقاس 6.43 إنش، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل، دقة وضوح الكاميرا الخلفية رباعية 64 مع ثمانية مع أثْنين مع أثْنين ميجابيكسل، نظام تشغيل أندِريود 10، مزود بخاصية واي فاي وبلوتوث، بشرِيحتين، سعة الذاكرة العشوائية للنظام ثمانية جيجابايت، ثمن الهاتف الحالي(1169)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1299) ريال سعودي، بتخفيض(130)ريال سعودي، وبخصم 11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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