عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات هائلة وخصومات كبيرة تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية داخل المملكة العربية السعودية مستمرة مع بدايات العام الجديد، بخصومات كبيرة وتخفيضات ضخمة تصل لأكثر من خمسة وثلاثين بالمائة تأتيكم بها أسواق ساكو على كافة منتجاتها الفريدة، حيث تتنوع المنتجات المعروضة ما بين الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمنزل أو أماكن العمل المختلفة، توفرها أسُواق ساكو بأقل الأسعار.

عروض ساكو الأسبوعية

خصومات ساكو على صانعة القهوة نِسبريسو فيرتو بلس:

تخفيضات ساكو الصنف صانعة قهوة من نوع نسبرسو فيرتو بلس، سعة 1.2 لتر، مصدر الطاقة 1260 واط، اللون أبْيض، ثمن الجهاز الحالي(749)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1499)ريال سعودي، بتخفيض(570)ريال سعودي، وبخصم 37٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تنزيلات ساكو الصنف صانعة قهوة من نوع نسبرسو فيرتو بلس + إيرُوتشينو 3، اللون أبْيض، ثمن الجهاز الحالي(1109)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(1789)ريال سعودي، بتخفيض(680)ريال سعودي، وبخصم 39٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات ساكو السعودية

تنزيلات ساكو على على صانعة القهوة من نوع إسِنزا: