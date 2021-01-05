عروض جرير اليوم تنزيلات تصل الى 1700 ريال على عروض جرير للجوالات وأجهزة المنزل الذكي

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عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم، من مكتبات جرير للتسويق بالسعودية؛ تقدم لكم jarir bookstore مكتبة جرير للتسويق بالمملكة العربية السعودية، أهم منتجاتها التكنولوجية الحديثة والتي تتميز بها الأجهزة الإلكترونية لدى مكتبات جرير، والتي يرغب في شرائها العديد من الأفراد مثل عروض جرير للجوالات الذكية، والأجهزة اللوحية، والحاسبات الشخصية، وغيرها من عروض جرير للأجهزة الإلكترونية والكهربائية. تخفيضات جرير و عروض جرير اليوم على أجهزة المنزل الذكي عروض جرير دانالوك، V3، قفل الباب الذكي، واي فاي/ بلوتوث بسعر 749 ريال سعودي، وفر 500 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير دي لينك، كاميرا مراقبة، واي فاي/ بلوتوث، ذكية السعر 1751 ريال سعودي، وفر 438 ريال سعودي.

خصم جرير ايزفيز، +W2D (C3A (2X، كاميرا مراقبة ذكية، واى، السعر 999 ريال سعودي، وفر 500 ريال سعودي.

في مكتبة جرير رينج، (ستيك آب كام، بطارية، كاميرا مراقبة ذكية السعر 499 ريال سعودي، وفر 340 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير هارمان / كاردون، Citation 300، مكبر صوت ذكي السعر 1860 ريال سعودي، وفر 329 ريال سعودي.

عرض مكتبة جرير مكبر صوت منزلي، بوز، Speaker 500، مكبر صوت السعر 1809 ريال سعودي، وفر 320 ريال سعودي. عروض جرير للجوالات سامسونج فولد جرير سامسونج جالكسي، زد فليب السعر 3799 ريال سعودي، سعة 256 جيجابايت، وفر 1676 ريال سعودي.

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عروض جرير جوالات سامسونج جالكسي اس 20 الترا، السعر 3499 ريال سعودي، وفر 1540 ريال سعودي، سعة 128 جيجابايت.

تخفيضات جرير جوال سامسونج، جالكسي نوت 10، السعر 2299 ريال سعودي، وفر 1350 ريال سعودي، سعة 256 جيجابايت.

عروض الجوالات في جرير جوال سامسونج، جالكسي اس، 20 اف اى، السعر 2299 ريال سعودي، سعة 128 جيجابايت، وفر 700 ريال سعودي + هدايا بقيمة 750 ريال سعودي.

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