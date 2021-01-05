نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا في العام في 2021 اكبر بكثير من عروض 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا يناير 2021، جئنا اليوم لكي نستعرض معكم عروض الأجهزة الكهربائية المقدمة من اكسترا، حيث أنه يقدم أروع التخفيضات على الغسالات والأجهزة الكهربائية بشكل عام، وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز هذه العروض. عروض اكسترا عروض اكسترا على الغسالات بلغ سعر غسالة ويرلبول “غسالة ملابس” 8 كيلو إلى 3.699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.699 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. غسالة إل جي “تعبئة أمامية غسيل وتجفيف” بلغ سعرها 2.399 ريال سعودي بدلا ً من سعر 3.699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. جنرال الكتريك نشافة بلغ سعرها 2.899 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.199 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. غسالة إل جي “مجفف ملابس” بلغ سعرها 2.799 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.699 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. خصومات اكسترا عروض اكسترا على هواتف المحمول بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي إس 10 بلس بسعة حجم 512 جيجابايت “أسود” إلى 2099 ريال سعودي بدلاً من سعر 4599 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. هاتف سامسونج إس 10 بلس بسعة حجم 128 جيجابايت “أبيض” بلغ سعره 2250 بدلاً من سعر 3949 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. سامسونج جالكسي إس 10 بلس بسعة حجم 128 جيجابايت “أخضر” بلغ سعره 2250 ريال سعودي بدلاً من سعر 3949 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. تخفيضات اكسترا تخفيضات اكسترا علي الهواتف المحمولة سامسونج جالكسي نوت 10 بسعة حجم 256 جيجابايت “أبيض” بلغ سعره 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3029 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بسعة حجم 256 “أسود أورا” جيجابايت بلغ سعره 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة. لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم 128 جيجا بايت “أزرق” بلغ سعره 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 899 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة الضريبة.

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