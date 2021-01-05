نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل حجز طيران ناس بالخطوات الصحيحة وشروط قبول التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة ناس للرحلات الجوية بتوفير إماكنية تعديل حجز طيران ناس حيث يمكن لبعض الأشخاص لأسباب خاصة وفي ظروف معينة القيام بتعديل ميعاد الحجز أو رحلتهم التي سبق وقاموا بحجزها وذلك طبقاً لقوانين وشروط معينة تضعها الشركة ورسوم خاصة بالتعديل، تابعوا معنا في هذتا المقال لتعرفوا الخطوات الصحيحة للقيام بذلك والشروط وكل ما يخص عملية التعديل.

تعديل حجز طيران ناس

خطوات عملية تعديل الحجز بالتفصيل:

تعد شركة ناس من أشهر شركات الطيران في المملكة العربية السعودية والتي تمكنك من الحجز والاستفسار عن كافة الرحلات بكل سهولة بطريقة إلكترونية من منزلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.

تفع تلك الشركة في مدينة الرياض وقد بلغ عدد المسافرين على خطوط طيرانها الجوي 38 مليون مسافر من الجهات المحلية والدولية منذ بداية افتتاح الشركة منذ عام 2007 ميلادي.

في حالة قمت بحجز رحلتك على ناس ورغبت في تعديل الحجز يمكنك بكل سهولة القيام بذلك عن طريق الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة ناس والموجود في هذا الرابط. ستظهر لك الصفحة الرئيسية وبها مجموعة من الخيارات اختر منها إدرارة الحجز. قم بإدخال البيانات مثل رقم الحجز والغسم الاخير للمسافر المدون أثناء عملية الحجز الأولى. اضغط على خيار البحث عن الحجز. في حالة سبف وقمت بالفعل بالحجز ستظهر لك صفحة تضم جميع بيانات الحجز من رقم الرحلة والمقعد الخاص بك بالإضافة إلى موعد المغادرة والوصول ومكان الوصول. قم بالضغط على تعديل الحجز أو إلغاؤه. قم بإدخال التعديلات التي ترغب بها على البيانات. اضغط على تأكيد حفظ التغيرات.

يجب أن تقوم بالتعديل في المدة المسموح لك بذلك وذلك تبعاً للرحلة وميعادها.

يمكنك التعديل على بيانات رحلتك مجاناً في المرة الأولى أما بعد ذلك فيتم دفع رسوم نظير التعديل.

على الفرد القيام بتسديد رسوم التعديل بالإضافة إلى فرق الأسعار في حالة قام بتغيير الرحلة.

في حالة قمت بإلغاء حجزك تماماً لا يمكنك استرداد الكبلغ المدفوع بل يتم وضعه في حسابك لرحلة أخرى.

شروط قبول تعديل حجز طيران ناس: