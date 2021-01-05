نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير للجوالات.. أحدث عروض مكتبة جرير السعودية على هواتف هواوي وسامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، مكتبة جرير هى أحد أكبر المكاتب في المملكة العربية السعودية، نجحت فى كسب ثقة الكثير من عملائها داخل المملكة وفى كافة المحافظات نظراً لعروضها الدائمة والمستمرة والتي تجعل الجميع ينجذب للتعامل معهم، فتقدم الكثير من المنتجات بأسعار مميزة للغاية، سواء كانت عروض جرير للجوالات أو عروض جرير هواوي، أو جرير سامسونج، وعروض جرير أيباد وغيرها من العروض المميزة للغاية من أفضل وأشهر الماركات العالمية، وإليكم الآن أحدث عروض جرير للجوالات 2021.

عروض جرير للجوالات 2021

توفر عروض جرير السعودية الكثير من عروض الجوالات والأيباد وغيرها من الإلكترونيات، وذلك بأسعار مناسبة للغاية وبمواصفات عالية وذات كفاءة عالية، وإليكم في التالي بعض العروض التي تقدمها مكتبة جرير السعودية ضمن عروض بداية العام، يمكنكم الاختيار بما يتناسب مع احتياجاكم من خلال التقرير التالي:

عروض مكتبة جرير السعودية 2021

هواوي ميت 30 برو بسعة 256 جيجابايت، لون أسود، الجيل الرابع 4G بسعر 2099 بدلا من 3939 ريال سعودي شامل الضريبة.

عروض جريرهواوي : هواوي نوفا 7 اس اي، بسعة 128 جيجابايت، لون فضي سبيس ، الجيل الخامس 5G بسعر 1299 بدلا من 1599 ريال سعودي شامل الضريبة وبضمان 24 شهر.

: هواوي نوفا 7 اس اي، بسعة 128 جيجابايت، لون فضي سبيس ، الجيل الخامس 5G بسعر 1299 بدلا من 1599 ريال سعودي شامل الضريبة وبضمان 24 شهر. أما عن عروض جرير سامسونج فتقدم جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، بسعة 512 جيجابايت، بلون أسود، يدعم الجيل الخامس 5G وذلك بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 5499.